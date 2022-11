Calcio, serie D: Breno sconfitto in casa dalla Caratese

domenica, 20 novembre 2022

Breno (Brescia) – Sconfitta casalinga del Breno contro la Folgore Caratese nella 12esima giornata del campionato di Serie D. Il gol decisivo della formazione ospite è arrivato dopo soli 2′: Gulinatti sorprende Raimondi con un tiro piazzato.

Il Breno (in azione foto © Us Breno) non si è perso d’animo ed ha attaccato tutta la partita, andando vicino al pareggio con Pelamatti, Napello e Boldini. Nel finale Napello, che in precedenza si era visto annullare un gol per fuorigioco, ha colpito la traversa.

La gara sarebbe potuta andare diversamente per gli uomini di mister Soave, visto che per gran parte del secondo tempo hanno giocato in superiorità numerica per l‘esplusione prima di Ambrosini, poi di Bernacchi. Il Breno è ultimo in classifica con soli 6 punti, domenica prossima sarà in trasferta contro la Virtus Ciserano.

Tabellino

BRENO -FOL. CARATESE 0-1 (0-1) 2’ Gulinatti (F).

BRENO (4-4-2): Raimondi; Wojdyla (13’ st Boafo), Brancato, Carminati (18’ st Confalonieri), Nolaschi; Boldini (38’ st Tomaselli), Mondini (C), Sampietro, Bresciani (13’ st Fredrich); Nappello, Righetti (32’ st Pelamatti). A disp. Ansaldi, Turano, Costanzo, Cristini. All. Soave.

FOL. CARATESE (4-1-4-1): Ragone, Giugno, Calacoci (50’ st Corbo), Gualdi, Ambrosini, Bernacchi, Besana (20’ st Paltrinieri), Valsecchi, Pinotti (9’ st Arcidiacono), Gulinatti, Hyka (48’ st Pirovano). A disp. Venturelli, Sala, Sfondrini, Caricati. All. Melosi.

ARBITRO: Castelli di Ascoli Piceno.

ASSISTENTI: Amorello di Pesaro e Allievi di San Benedetto del Tronto.

ESPULSI: 7’ st Ambrosini (F) per doppia ammonizione. 34’ st Bernacchi (F) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Pinotti (F), Ragone (F), Hyka (F), Nappello (B), Mondini (B).

NOTE: Recuperi 1’ e 8’.