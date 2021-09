Calcio, Serie C: il Lecco cerca il riscatto, Trento e FeralpiSalò la riconferma

martedì, 28 settembre 2021

Lecco – Il Lecco vuol rialzare subito la testa dopo la sconfitta di Trieste, la FeralpiSalò, il Trento e il Sudtirol puntano puntano a confermarsi dopo i recenti successi. Le sfide del sesto turno sono: Lecco-Pro Patria, Juventus U23-Giana Erminio, Vecomp Verona-Pro Vercelli, Pro Sesto-Triestina, Sudtirol-Renate, Padova-Fiorenzuola, Trento-Mantova, Albinoleffe-Feralpi Salò, Piacenza-Legnago Salus, Seregno-Pergolettese.

Per il Lecco è l’esame verità: domani Rigamonti-Ceppi – inizio alle 18 – la formazione guidata da mister Zironelli devono difendersi e battere la “bestia nera” Pro Patria.

Il mister dei blucelesti Mauro Zironelli sottolinea: “Ho 72 ore dalla sfida di Trieste e chi ha giocato si è sottoposto a sedute defaticanti, mentre chi non è sceso in campo ha svolto un lavoro differenziato. Valuteremo meglio dopo la rifinitura. Saranno poi i sanitari a dire chi sarà al cento per cento. Voglio affidarmi a giocatori che stanno bene”.

Invece il Trento, FeralpiSalò e Sudtirol cercano delle certezza dopo i risultati ottenuti nell’ultimo turno.