Calcio, Serie C girone A: Padova e Feralpisalò in testa, Lecco a valanga sul Mantova

sabato, 24 settembre 2022

Lecco – Nella quinta giornata di serie C -girone A – si delineano le forze: il Padova passa a Pordenone e balza in testa con la Feralpisalò che batte la Virtus Verona, mentre a metà classifica si colloca il Lecco in una gara dall’antico sapore di serie A batte 3-0 il Mantova. Il Trento pareggia 1-1 contro la Triestina. Le due formazioni in testa alla classifica – Padova e Feralpisalò – con 12 punti.

Il risultato più eclatante della quinta giornata è quella del Lecco che batte 3-0 il Mantova. La cura del neo allenatore bluceleste Luciano Foschi sembra funzionare con bel gioco e reti: nel primo tempo un colpo di testa di Battistini al 27′ porta in vantaggio i blucelesti, nel secondo tempo sempre di tesa Celjak al 58′ e nel finale, all’86’, Lepore con un tiro dal limite dell’area fissa il risultato sul 3-0. Punteggio eccessivo per i biancorossi, comunque incapaci di creare pericoli agli avversari se non negli ultimi minuti.

Il tabellino

LECCO-MANTOVA 3-0 (1-0) (27′ Battistini, 57′ Celjak, 86′ Lepore)

LECCO (3-5-2): Melgrati; Enrici, Battistini, Celjak; Zambataro (67′ Lepore), Lakti, Zuccon (72′ Girelli), Maldonado (81′ Galli), Giudici (81′ Rossi); Pinzauti, Eusepi. A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Longo, Buso. All.: Foschi.

MANTOVA (3-5-2): Chiorra; Matteucci, Iotti, Ceresoli; Messori (74′ Pinton), Gerbaudo, De Francesco (68′ Pierobon), Procaccio (58′ Guccione), Silvestro; Mensah, Yeboah (58′ Paudice). A disp.: Tosi, Malaguti, Ghilardi, Ingegneri, Ejjaki, Cozzari, Fontana. All.: Corrent.

ARBITRO: Simone Taricone di Perugia (assistenti: Landoni e Rainieri di Milano)

NOTE: Ammoniti: Gerbaudo, Enrici, De Francesco, Maldonado, Melgrati, Lakti. Calci d’angolo: 6-8.