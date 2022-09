Calcio, Serie C: date e orari dei match della FeralpiSalò fino a Natale

giovedì, 15 settembre 2022

Salò – Ufficializzate le date del campionato da ottobre fino al 23 dicembre per il campionato di calcio di Serie C. La FeralpiSalò giocherà contro il Padova (6^ giornata) in posticipo, lunedì 3 ottobre alle ore 21, in diretta su Rai Sport.

Ecco il calendario aggiornato:

PADOVA FERALPISALÒ Lunedì 3 ottobre ore 20.30 (in diretta su Rai Sport)

FERALPISALÒ PRO VERCELLI Domenica 9 ottobre ore 14.30

ARZIGNANO V. FERALPISALÒ Domenica 16 ottobre ore 17.30

FERALPISALÒ SANGIULIANO Mercoledì 19 ottobre ore 18

PORDENONE FERALPISALÒ Domenica 23 ottobre ore 14.30

FERALPISALÒ RENATE Domenica 30 ottobre ore 14.30

L.R. VICENZA FERALPISALÒ Domenica 6 novembre ore 17.30

FERALPISALÒ LECCO Sabato 12 novembre ore 17.30

MANTOVA FERALPISALÒ Sabato 19 novembre ore 17.30

FERALPISALÒ TRENTO Domenica 27 novembre ore 17.30

FERALPISALÒ JUVENTUS NEXT GEN Mercoledì 30 novembre ore 18

TRIESTINA FERALPISALÒ Domenica 4 dicembre ore 14.30

FERALPISALÒ NOVARA Domenica 11 dicembre ore 14.30

PRO SESTO FERALPISALÒ Sabato 17 dicembre ore 14.30

FERALPISALÒ ALBINOLEFFE Venerdì 23 dicembre ore 14.30