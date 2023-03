Calcio, serie B: Zaro regala i tre punti al FC Südtirol contro la Spal

sabato, 18 marzo 2023

Bolzano – Una doppietta di Zaro regala i tre punti al FC Südtirol nella sfida contro la Spal. Nella 30esima giornata i biancorossi di mister Bisoli superano per 2-0 gli estensi grazie alle reti del difensore con una prova maiuscola al Druso di Bolzano (foto © FC Sudtirol)

La gara: primo squillo al 6’ con la sgroppata in ripartenza di Rover sulla destra, conclusione rasoterra neutralizzata in due tempi da Alfonso. Gli ospiti rispondo al 10’ con il cross di Dickmann per la testa di La Mantia in area, palla tra le braccia di Poluzzi.

La partita si sblocca al 24’: corner di Casiraghi dalla destra messa fuori area, conclusione di destro al volo di De Col, deviazione in gol di Zaro, l’arbitro prima annulla per fuorigioco, poi ricorre al check e dopo alcuni minuti di consulto con il Var decide di assegnare la rete, considerando buona la posizione dell’autore della rete, tenuto in gioco da La Mantia e ininfluente quelle di Rover e Odogwu.

Gli estensi ci provano al 36’ con la conclusione fuori di poco di Fetfatzidis a lato di poco, con Casiraghi che risponde costringendo Alfonso alla parata di piede dopo uno slalom in area ospite

Nella ripresa Scambio triangolo Casiraghi-Odogwu, sinistro di quest’ultimo e palla alta sul fondo. Al 12’ Rover taglia in area per Odogwu, che finisce a terra, toccato da Meccariello. L’arbitro consulta il Var e fa proseguire.

Poco dopo ci prova su punizione dal limite: palla sopra la traversa.

Al 26’ Cissè apre per Rovere, diagonale respinto dal palo alla destra di Alfonso, riprende Casiraghi, conclusione potente respinta dal portiere ospite sulla linea di porta e la difesa estense si rifugia in corner.

Il raddoppio arriva al 30’: angolo dalla destra di Casiraghi sul secondo palo, Zaro prende l’ascensore e insacca di testa il 2-0 firmando la doppietta e il quinto centro personale stagionale personale.

Il campionato osserverà ora una fine settimana di sosta. I biancorossi torneranno in campo sabato 1 aprile (alle 14) nella 31esima giornata, 12esima del girone di ritorno contro il Cagliari all’Unipol Domus.

Il tabellino

FC SÜDTIROL – SPAL 2-0 (1-0) (24’ pt 1:0 Zaro (FCS), 30’ st 2:0 Zaro (FCS).

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Curto; Casiraghi (45’ st Davi), Tait, Belardinelli (1’ st Schiavone), Rover (45’ st Carretta); Cissé (31’ st Siega), Odogwu (33’ st Larrivey).

A disposizione: Minelli, Marano, Berra, Vinetot, Eklu, Pompetti, Giorgini.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

SPAL (4-1-4-1): Alfonso; Dickmann (25’ st Fiordaliso), Arena, Meccariello, Celia; Contiliano (39’ st Dalle Mura); Fetfatzidis (39’ st Moncini), Murgia, Zanellato (14’ st Prati), Maistro (25’ st Rossi); La Mantia.

A disposizione: Pomini, Tripaldelli, Zucolini, Peda, Almici, Rauti, Rabbi.

Allenatore: Massimo Oddo

ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo

ASSISTENTI: Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Dario Garzelli di Livorno

IV UFFICIALE: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

VAR: Alessandro Di Paolo di Avezzano

AVAR: Salvatore Longo di Paola

Ammoniti: 40’ pt Contiliano (S), 41’ pt Arena (S). 42’ pt Belardinelli (FCS), 45’+5’ pt Alfonso (S), 13’ st Tait (FCS).

Angoli: 5-4 (3-3). Recupero: 5’+ 6’