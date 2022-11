Serie C, Girone A: il Lecco batte il Piacenza e si rilancia. Tabellino, risultati 14a giornata e classifica

sabato, 19 novembre 2022

Lecco – Una sfida sentita, quella tra Lecco e Piacenza, vinta 3-1 dai blucelesti. Il Lecco è nei quartieri alti del girone A di serie C, mentre il Piacenza è ultimo.

I biancorossi partono forte e al 6′ passano in vantaggio con un tiro di Morra da fuori area. Il Lecco fa la partita e va vicino al pareggio in più occasioni, con Rinaldi che sembra insuperabile. Al 42′ il bluceleste Ilari pareggia di testa al 42′ su azione da calcio d’angolo. Il secondo tempo riparte come il primo e al 56′ passa in vantaggio grazie al rigore trasformato da Buso. La partita è stata combattuta e in un paio di occasioni il Piacenza va vicino al pareggio e al 73′ colpisce la traversa con Conti su calcio d’angolo. Il Lecco non dermorde e al 76′ segna il terzo gol con un gran colpo di testa di Ilari.

IL TABELLINO

LECCO- PIACENZA 3-1 (1-1) (6′ Morra (P), 42’Ilari (L), 56’Buso (L), 76′ Ilari (L)

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Pecorini, Enrici; Zambataro, Maldonado (dal 26′ s.t. Lakti), Zuccon, Ilari, Giudici (dal 36′ s.t. Lepore); Pinzauti (dal 36′ s.t. Mangni) Buso (dal 30′ s.t. Galli) (Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Scapuzzi, Stanga, Purro, Girelli, Liberati, Rossi). All. Foschi.

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Nava, Cosenza, Masetti; Munari (dal 34′ s.t. Lamesta), Palazzolo (dal 7′ s.t. Capoferri), Persia, Suljic (dal 34′ s.t. Nelli), Gonzi; Rossetti (dal 24′ s.t. Conti), Morra (Tintori, Vivenzio, Rizza, Pezzola, Vianni, Onisa, Frosinini, Biancheri). All. Scazzola.

Arbitro Restaldo di Ivrea

NOTE giornata fresca;paganti; paganti 961; abbonati 400; terreno in buone condizioni; ammoniti: Nava, Gonzi, Rinaldi, Buso, Persia. Angoli: 4-3. Osservato un minuto di silenzio in ricordo di tutte le vittime della strada.

Nelle altre gare, vola il Pordenone in vetta superando 1-0 anche il Novara. La FeralpiSalò pareggia a Mantova, Trento sconfitto in casa dalla Virtus Verona.

Risultati 14a giornata Serie C Girone A

Pordenone-Novara 1-0

Mantova-FeralpiSalò 0-0

Sangiuliano-Arzignano Valchiampo 1-2

Pro Vercelli-Pergolettese 1-1

Pro Patria-Juventus U23 0-1

Renate-Pro Sesto 3-4

Trento-Virtus Verona 0-2

Vicenza-Triestina 4-0

Padova-AlbinoLeffe 2-2

Lecco-Piacenza 3-1

Classifica Serie C Girone A: Pordenone 29 punti; Renate, FeralpiSalò, Lecco, Pro Sesto 24; Vicenza, Novara 23; Juventus U23 22; Arzignano Valchiampo 21; Padova 20; Pergolettese 19; Pro Vercelli, Pro Patria 18; AlbinoLeffe, Sangiuliano 17; Mantova 15; Trento 13; Triestina 11; Virtus Verona 10; Piacenza 8.