Calcio, Coppa Italia Serie C: il Trento affronterà l’Arzignano Valchiampo nel primo turno eliminatorio

martedì, 19 settembre 2023

Trento – La Lega Pro ha comunicato il programma del Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/2024. L’avversario del Trento sarà l’Arzignano Valchiampo. L’incontro si svolgerà martedì 3 ottobre alle ore 18.30 allo Stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano.

Modalità di svolgimento

Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

La vincente tra Arzignano Valchiampo e Trento affronterà poi in trasferta, sempre in un turno eliminatorio secco in gara unica (gara programmabile tra martedì 7/11, mercoledì 8/11 e giovedì 9/11), la vincente della sfida tra Lumezzane e Atalanta Under 23. Gli ottavi di finale saranno programmati in gara unica in partite programmabili tra martedì 28/11, mercoledì 29/11 e giovedì 30/11. I quarti di finale si terranno invece mercoledì 13 dicembre. Semifinali previste in gara di andata mercoledì 24/01 e gara di ritorno mercoledì 28/2. Finale di andata martedì 19 marzo, ritorno martedì 2 aprile.