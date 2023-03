Brescia Art Marathon: oltre 6mila runner al via e festa in città

domenica, 12 marzo 2023

Brescia – Grande successo della Brescia Art Marathon. Stamattina ha preso il via la 21esima edizione della manifestazione targata Gruppo Bossoni BAM. Sono stati 6mila i runner che l’hanno percorsa nelle sue tre competizioni: maratona, mezza maratona e 10kilometri – SportLand Easy Run 10K e Family Walking 4K, per camminatori e famiglie. La maratona è stata vinta da Davide Angilella (Atl, Franciacorta) e da Sara Sandrini (Venus Triathlon Academy).

Oltre alla gara è stato allestito un villaggio della maratona con eventi musicali, sia all’arrivo che durante il percorso. La 21esima BAM ha avuto il via in piazza Loggia e nella via di San Faustino sulle note dell’inno di Bergamo Brescia Capitale della cultura Italiana 2023.

La Brescia Art Marathon ha messo in festa l’intera città anche grazie ad un programma ricco di eventi: intrattenimento e musica che animano il Villaggio Expo Maratona fin dalla giornata di ieri.

Ad accogliere i maratoneti la città a misura d’uomo, sostenibile, con le sue piste ciclabili, le sue aree verdi e un centro storico, che proprio questa domenica – giornata ecologica – è chiusa al traffico dalle 9 alle 18 permettendo a runner e accompagnatori di godersi ogni angolo di Brescia Capitale della Cultura. Maratona, mezza maratona e 10 km hanno svelato ai maratoneti tutte le differenti facce di Brescia: quella storica, quella industriale e verde, dalle zone centrali e pulsanti della città a quelle periferiche. Un grande successo sportivo e una festa speciale per la città

LE CLASSIFICHE

di Chiara Panzeri