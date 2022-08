Borno, grande attesa e tanti campioni alla San Fermo Trail

mercoledì, 17 agosto 2022

Borno – San Fermo Trail nel penultimo weekend di agosto a Borno (Brescia). I ragazzi dell’Evolution Team si sono fatti in quattro per un intenso week end di corse ad alto tasso adrenalinico sull’Altopiano del Sole.

Se per la gara principe in programma domenica mattina alle ore 9, la San Fermo Trail, restano poche ore per iscriversi (la segreteria chiuderà ufficialmente oggi – mercoledì 17 – alle 24) in paese sta salendo in maniera esponenziale la tensione in vista degli eventi collaterali che, come sempre, si annunciano a dir poco avvincenti. Sabato mattina il campione di skialp Michele Boscacci e la skyrunner bergamasca Daniela Rota attaccheranno il record al Pizzo Camino (c.a. 1.578 m d+/-, tempi da battere 1h57’15” al maschile di Mattia Tanara e 2h37’02” al femminile di Maria Eugenia Rossi). Ad attendere i due atleti del team La Sportiva una sfida con il cronometro, una salita a dir poco alpinistica con partenza dalla Piazza Giovanni Paolo II (quota 883 mslm) e passaggio al rifugio Laeng. Qui inizierà il tratto tecnico e verticale su ghiaioni, sentieri, canali, roccette e traversi, che li porterà al Pizzo Camino (quota 2.492 mslm); giro di boa e giù sullo stesso tracciato sino alla piazza principale del paese. Per motivi logistici Rota partirà alle ore 9:00, mentre Boscacci mezz’ora più tardi.

Se nel pomeriggio (ore 15) è prevista festa grande con la family run, alle 21:30 spazio ai mezzofondisti della Yankee Run (competizione a inseguimento tra le vie del centro proposta in collaborazione con Fly-Up di Mario Poletti). Nella piazza principale del paese, dieci atleti di alto livello che si sfideranno in una avvincente gara ad eliminazione su un circuito ad anello di circa 250/300 ml di sviluppo. Ai nastri di partenza sono annunciati Iacopo Brasi, Luca Magri, Manuel Togni, Antonino Lollo, Youssef El Khatoui, Alessandro Comai, Stefano Lombardi, Enrico Vecchi e Omar Cattaneo.

Un evento, quello di Borno, che grazie alla partnership tecnica di Scott, negli ultimi anni è riuscito a crescere di numeri e livello. Soprattutto per quanto riguarda la sua gara principe, la super classica dell’Altopiano del Sole della domenica mattina. Alle ore 9 show time con il via della nona edizione. Da affrontare vi sono 18 chilometri con 1.261 m di dislivello positivo. Dalla suggestiva piazza di Borno (883 mslm) si sale fino a raggiungere il rifugio San Fermo (1868 mslm). Da qui parte un traverso tecnico e panoramico (Sentiero Alto) di circa 4 km che porterà gli atleti ai 1921 m del monte Arano. Dal GPM comincia la discesa che porta al rifugio Laeng (1769 mslm) nella conca di Varicla e che poi tocca il suggestivo lago Lova prima di piombare sul pittoresco traguardo di Borno. L’arrivo del primo atleta è previsto indicativamente per le 10.30.

Al femminile l’atleta da battere è l’azzurra di corsa in montagna Sara Bottarelli. In lizza per un posto sul podio anche Martina Bilora, Elisa Sortini e Heidi Davies. Al maschile riflettori puntati su Lorenzo Cagnati e Luca Merli. Alla ricerca di un posto nella top five anche Damiano Pedretti, Davide Bottarelli, Sergio Bonaldi e Marco Zanga.

LE GARA IN PILLOLE

SAN FERMO TRAIL

Distanza: 18,26 Km

Dislivello: 1.261 m

Altitudine minima: 883.8 mslm

Altitudine massima: 1921.6 mslm

Record maschile: Henri Aymonod di 1h29’16”

Record femminile: Elisa Sortini 1h49’40”

PIZZO CAMINO UP&DOWN

Dislivello c.a. 1.578 m (D+/-)

Tempo di riferimento maschile: Mattia Tanara di 1h57’15”

Tempo di riferimento femminile: Maria Eugenia Rossi (La Meri) di 2h37’02”

YANKEE RUN

Vincitore prima edizione: Iacopo Brasi (Team Scott)