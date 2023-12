Bormio Ski World Cup, i pettorali estratti davanti a 5mila appassionati in piazza: l’ordine di partenza per la discesa

mercoledì, 27 dicembre 2023

Bormio – Fine pomeriggio ricco di emozioni a Bormio, con la sfilata in centro e la cerimonia della consegna dei pettorali in piazza del Kuerc che hanno animato l’atmosfera della località turistica dell’Alta Valtellina. Foto @Pentaphoto.

Tanta, tantissima gente, ha seguito la sfilata, incominciata intorno alle 18 in piazza S. Vitale, che è poi proseguita lungo la centralissima via Roma concludendosi in piazza del Kuerc. Ed è stata proprio la piazza bormina, cuore pulsante di Bormio e gremita in ogni ordine di posto, ad accogliere alle 18.30 gli uomini Jet che, saliti sul palco, hanno ritirato i pettorali coi quali scenderanno domani (giovedì 28) alle 11.30 nella classica Discesa sulla Stelvio, una delle prove più difficili, affascinanti e iconiche dell’intero circo bianco, attesissima da tutti i discesisti. L’anno scorso, sulla Stelvio, si impose l’austriaco Vincent Kriechmayr che, col tempo di 1’54”68, riuscì ad avere la meglio del canadese James Crawford, secondo a 40 centesimi, e del norvegese Aleksander Aamodt Kilde, terzo a 68 centesimi. Più staccati Odermatt, quarto a 1”46, e Ryan Cochran-Siegle, quinto a 1”87. Poca gloria per gli italiani, con un discreto nono posto per Mattia Casse, nono a 2”24 dal vincitore, e un decimo posto poco soddisfacente, visto il suo curriculum sulla Stelvio (6 vittorie in Discesa e una in SuperG), per Dominik Paris.

In piazza, oggi pomeriggio, è stato letteralmente un pandemonio, con gli oltre 5000 presenti che hanno acclamato e applaudito i propri beniamini. Il re della Stelvio Dominik Paris e gli altri discesisti italiani sono stati osannati (e al termine della cerimonia si sono fermati per firmare cartoline e autografi) ma anche Odermatt, Kilde e Kriechmayr hanno preso la loro grandissima dose di applausi.

Domani mattina il primo a prendere il via sarà il tedesco Andreas Sander. Florian Schider con l’8 sarà il primo italiano, poi dopo di lui Mattia Casse col 10, Dominik Paris col 12, Christof Innerhofer col 21, Guglielmo Bosca col 41, Pietro Zazzi col 44, Nicolò Molteni col 48 e Giovanni Franzoni col 55.

Tra i big da segnalare Marco Odermatt col pettorale numero 6, Vincent Kriechmayr col 9 e Aleksander Aamodt Kilde col 15.

Lista di partenza