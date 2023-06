Bormio: si apre l’XI edizione della Granfondo Stelvio Santini

venerdì, 2 giugno 2023

Bormio (Sondrio) – Si apre ufficialmente l’XI edizione della GF Stelvio Santini. I volontari dell’US Bormiese non si sono fermati un attimo in questa ultima settimana di preparativi e hanno dato una mano, ciascuno nelle sue possibilità, per far sì che anche questa edizione riesca nel migliore dei modi.

La distribuzione dei pacchi-gara e il ritiro dei pettorali si svolgeranno all’interno del Pentagono secondo il metodo già collaudato lo scorso anno e risultato ottimale sotto ogni punto di vista: tramite un codice QR personalizzato, infatti, ogni partecipante potrà ritirare tutto il necessario e gli addetti potranno verificare immediatamente lo stato dell’iscrizione e risolvere gli eventuali problemi.

Sempre al Pentagono, dove domenica prossima – 4 giugno – i ciclisti si rifocilleranno con il pasta party, saranno fornite tutte le informazioni necessarie sia per la gara, sia per gli eventuali accompagnatori. I più curiosi, inoltre, non potranno non notare un angolo particolare in cui lo Stelvio viene proposto e raccontato in chiave storica: su 9 pannelli bilingue ideati dal Centro Studi Storici Alta Valtellina si potranno leggere gli spezzoni di uno straordinario viaggio in tandem su e giù dal Passo Stelvio, avvenuto intorno al 1898 (scaricabile anche tramite QR code).

All’esterno, sotto lo spazio della cosiddetta “Palafitta”, ci saranno aziende ed espositori con le loro proposte a misura di sport e di ciclismo, fra cui l’immancabile stand dell’azienda Santini, la famiglia che ha creduto in questo grande evento e da oltre 10 anni è al fianco dell’US Bormiese come sponsor.

Anche i bambini avranno la loro gara firmata Santini: il sabato pomeriggio, infatti, al Bike Park presso lo Ski Stadium di Bormio, i piccoli potranno provare l’ebrezza di un percorso sulla mountain bike grazie alla disponibilità dei tecnici della Scuola Mountain Bike Bormio e dei volontari istruttori di mtb dell’US Bormiese (info: https://www.facebook.com/photo/?fbid=281448284226813&set=a.226145839757058).

Sempre il sabato pomeriggio, i ragazzi del CAG (Centro di Aggregazione Giovanile) allestiranno un “punto-stampa” dove realizzare brevi interviste sulla partecipazione alla GF Stelvio Santini (foto © Maiolanna).

La giornata di domenica sarà il clou di tutta la manifestazione; i ciclisti del percorso lungo transiteranno lungo la media Valtellina attraversando la zona di Teglio con i suoi vigneti in fiore, scalando il Mortirolo dell’indimenticato Pantani e raggiungendo poi sullo Stelvio gli iscritti ai percorsi corto e medio.

I volontari disposti lungo tutto il tracciato saranno riconoscibili dalla maglietta arancione; a loro un caloroso ringraziamento, come a tutte le Forze dell’Ordine che – grazie all’impegno e agli accordi intrapresi da Prefettura e Questura nei diversi tavoli tecnici tenutisi con gli organizzatori – saranno presenti per garantire la miglior sicurezza possibile sulle strade toccate dalla gara.