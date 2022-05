sabato, 28 maggio 2022

Bormio – Aperte le iscrizioni al Milan Academy Junior Camp in programma a Bormio (Sondrio) dal 1° al 5 agosto e dall’8 al 12 agosto promosso dalla società Ac Milan in collaborazione con Us Bormiese calcio. In occasione del doppio appuntamento nella località turistica dell’Alta Valtellina ci sarà anche un scuola portieri.

A Bormio, che offre strutture turistiche di primo piano sia per l’estate che per l’inverno, i ragazzi che frequenteranno il Milan Junior Camp avranno un’ampia scelta di sport da praticare, caratteristiche che rendono la località dell’Alta Valtellina e il centro Sportivo Pentagono ideale per i ritiri calcistici e l’organizzazione del Camp di calcio.

Per info: Us Bormiese Calcio – 0342.90.14.82 – info@usbormiese.com