Biathlon, Campionati italiani: l’Alto Adige A vince la staffetta mista Under 17

domenica, 24 marzo 2024

Anterselva (Bolzano) – Ai Campionati italiani di biathlon, l’Alto Adige A vince la staffetta mista degli Under 17: Thea Wanker, Tanja Wanker, Julian Huber e Jonas Tscholl, pur con alti e bassi al poligono, rispettano il pronostico e dominano la competizione davanti alle sorprendenti Alpi Occidentali B (Magalì Miraglio Mellano, Luna Forneris, Lorenzo Canavese e Jacopo Piasco) e Alto Adige B (Patrizia La Marchina, Anna Anvidalfarei, Aaron Niederstätter e Andreas Braunhofer).

Gli atleti dell’Alto Adige A (foto © Fisi) prendono il largo e, dopo una prima frazione comunque comandata, Tanja Wanker si fa raggiungere da Forneris, al punto che al cambio con i ragazzi le due squadre sono insieme. Huber e Tscholl fanno la differenza contro Canavese e Piasco, bravi comunque a gestirsi e andare sul podio. Lo stesso Piasco riesce a tenere dietro un Braunhofer indemoniato e giunto senza più un briciolo di forze al traguardo. A seguire Asiva A, che aveva in squadra il vincitore della mass start Lorenzo Bonino, e Alpi Centrali A. Sesto posto per il Trentino, con il giovanissimo Mauro Ravelli che purtroppo incappa in quattro giri di penalità dopo l’ultimo poligono e sporca una gara fino a quel momento perfetta e da podio: comprensibile la sua rabbia una volta tagliato il traguardo, ma il classe 2009 ha tutto il tempo di rifarsi. In top-10 anche Alto Adige D, Alpi Occidentali A, Alto Adige F e Friuli-Venezia Giulia A.

Nel format della Sprint categoria Senior F Rebecca Passler (0+1) ha la meglio su Michela Carrara (1+1) mentre chiude ai piedi del podio Samuela Comola nonostante nessun errore al poligono, mentra al maschile la vittoria di giornata va al portacolori del CS Carabinieri Lukas Hofer (1+1). Completano il podio Didier Bionaz (1+0) e Tommaso Giacomel (1+1).

Nella staffetta mista categoria junior i componenti della squadra A dell’Alto Adige Birgit Schoelzhorn (0+0), Gaia Brunello (0+1), Felix Ratschiller (0+0) e Christoph Piercher (0+0) sono vittoriosi sulla staffetta delle Fiamme Oro formata da Fabiana Carpella (0+1), Carlotta Gautero (0+0), Thomas Daziano (0+0)e Nicolò Betemps (0+0) e su Ilaria Scattolo (0+1), Sara Scattolo (0+1), Alex Perissutti (1+0) e Cesare Lozza (0+0) portacolori del Friuli Venezia Giulia.

Nella categoria Giovani la staffetta delle Alpi Occidentali formata da Fabiola Miraglio Mellano (0+2), Matilde Giordano (0+2), Michele Carollo (0+0) e Nicola Giordano (0+2) sale sul gradino più alto del podio. Al secondo posto si piazza la staffetta del Friuli Venezia Giulia: Maya Pividori (0+0), Sophia Polo (0+0), Marco Da Pozzo (0+1), Marco Iorio (0+2). Completa il podio l’Alto Adige con Eva Hutter (0+0), Diletta Broll (0+0), Maximilian Leitgeb (3+0), Hannes Bacher (1+1).