Basket, trofeo Lovari: seconda sconfitta per la Germania Brescia

sabato, 17 settembre 2022

Brescia – Il trofeo Carlo Lovari di Lucca non si attesta alla Germani Brescia, sconfitta nella finale per il 3 e 4 posto dalla Virtus Segafredo Bologna, al termine di una gara condotta dagli emiliani sin dalla palla a bue, ma che i biancoblu hanno cercato a riaprire fino all’ultimo, arrivandoci vicini. Come avvenuto nella gara contro il Venezia, alla Germani resta il merito di non rassegnarsi mai. E forse a una squadra priva di Moss, Petrucelli, Burns, Viglianisi, Laquintana e Akele (gli ultimi due out per motivi meramente precauzionali) non poteva essere chiesto di più.

Inizio shock per la Germani, con la Virtus capace di innestare subito le marce alte e di prende in mano le redine del match. Il parziale di 12-0 con cui si apre il match non lascia dubbi sulla squadra capace di lasciare la prima impronta al match, come dimostrato dai 31 punti messi a referto alla fine del primo quarto dai vicecampioni d’Italia, ai quali il solo Della Valle (12 punti nei primi 10′) riesce a opporsi in maniera efficace.

La reazione bresciana non si fa attendere: Della Valle (chiuderà con 31 punti a referto) continua a martellare il canestro con decisione, i suoi compagni di squadra stringono le maglie in difesa e impediscono all’ondata bianconera di abbattersi con la veemenza del primo periodo. Ne scaturisce una gara equilibrata, nella quale la Germani inizia lentamente ma inesorabilmente a rosicchiare il vantaggio accumulato dagli avversari, toccando il -5. Il finale di periodo, però, è a tinte bianconere, certificato dalla tremenda tripla di Belinelli sulla sirena: buona la reazione dei biancoblu, specialmente in attacco, ma i 57 punti concessi agli avversari sono davvero troppi per sperare di uscirne senza danni.

Il botta e risposta tra le due squadre nel terzo periodo favorisce le V nere, che gestiscono il vantaggio accumulato nei primi 20′. Brescia riesce a limitare l’attacco avversario, fermo a quota 16 punti, ma la produzione offensiva della Germani è identica a quella degli emiliani, che alla penultima sirena continuano a gestire 13 lunghezze di vantaggio. Diversa, invece, la musica all’inizio dell’ultimo quarto: partita con i giovanissimi in campo, Brescia cambia marcia, ritrovando convinzione e canestri. I biancoblu arrivano fino al -4 (78-82), dando l’illusione di poter ribaltare l’esito del match, senza però riuscirci.

“Torniamo a casa con due sconfitte, che è una cosa che non fa mai piacere, ma anche con tantissimi spunti anche positivi dai quali ripartire – il commento di coach Alessandro Magro a fine gara -. Abbiamo sperimentato molto, giocando anche con i due centri insieme, una cosa che ha pagato moltissimo. Era una partita in cui avevamo rotazioni ridotte e forzate, ma nonostante questo abbiamo avuto qualità e la capacità di rientrare sempre quando la Virtus provava a dare le proprie spallate alla partita. Sono curioso all’idea di avere la squadra al completo, per il momento mi interessa vedere le scintille che i giocatori hanno negli occhi: la nostra è una squadra in cui i giocatori sono disposti a sacrificarsi, a giocare insieme, e queste sono tutte indicazioni utili. Infine, voglio fare una menzione partite ai ragazzi, specialmente a Tanfoglio, che ha giocato 17′ di lucidità e qualità, soprattutto difensiva”-

di Ch. P.

TABELLINO

GERMANI BRESCIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 80-87 (19-31, 44-57, 60-73)

Germani Brescia: Gabriel (0/1, 0/8), Tanfoglio 3 (0/1, 1/1), Massinburg 8 (2/7, 1/3), Ghidini (0/2), Della Valle 31 (3/6, 6/8), Caupain 7 (0/4, 1/3), Cobbins 1 (0/1), Odiase 21 (8/8), Cournooh 9 (1/3, 2/4), Santi ne. All: Magro

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 14 (3/4, 2/4), Belinelli 11 (1/1, 3/3), Bako 6 (3/5, 0/1), Ruzzier 2 (1/4), Jaiteh 4 (1/4), Faldini ne, Lundberg 23 (3/4, 5/7), Menalo 2 (0/1 da tre), Mickey 9 (4/6, 0/4), Camara, Weems 8 (1/3, 2/2), Ojeleye 8 (1/4, 1/3). All: Diana

Arbitri: Grigioni, Galasso e Marziali

Note: Tiri da due: Brescia 14/33 (42%), Bologna 18/35 (51%); Tiri da tre: Brescia 11/27 (41%), Bologna 12/27 (44%); Tiri liberi: Brescia 19/25 (76%), Bologna 15/22 (68%); Rimbalzi: Brescia 36 (RD 24, RO 12), Bologna 36 (RD 24, RO 12)