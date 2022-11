Basket, serie A: la Germani Brescia sbanca Trieste

sabato, 26 novembre 2022

Trieste – 26L’imperiosa stoppata di Kenny Gabriel che porta le squadre all’overtime, la tripla di David Cournooh che regala il successo finale: due significative cartoline dall’Allianz Dome di Trieste, dove la Germani conquista una vittoria importante, che dà continuità al successo di domenica scorsa ottenuto con Tortona e cancella l’amarezza della sconfitta di Cluj, regalando a Brescia due preziosissimi punti in classifica.

Difficile riassumere in poche righe quello che succede negli intensissimi 45′ di gioco, quelli necessari alla Germani per avere la meglio su una Pallacanestro Trieste centrata e consistente. I giuliani guidano le danze nel primo tempo grazie a un ottimo secondo quarto (27-18 il parziale), al quale però Brescia risponde azione dopo azione nella ripresa. Sul parquet dell’impianto triestino, il finale è degno di un thriller: Trieste arriva alle ultime battute con il vento in poppa, Gaines segna il +3 che sembra chiudere i giochi ma un commovente Petrucelli (25 punti e 21 di valutazione) pareggia il conto e, subito dopo, Gabriel cancella con un’imperiosa stoppata la penetrazione di Gaines, mandando le squadre al supplementare.

Anche l’overtime sembra premiare i padroni di casa, che però nei secondi finali devono fare i conti con la tripla di Cournooh, tanto pesante quanto il coraggio di scagliarla nel momento decisivo della partita. E alla fine, i due punti si concretizzano sull’errore in lunetta di Bartley, fino a quel momento MVP assoluto del match, grazie al quale la Germani conquista la quarta vittoria in campionato, presentandosi al derby europeo con l’Umana Reyer Venezia (martedì prossimo alle ore 20.30 al PalaLeonessa A2A) con il giusto entusiasmo

IL TABELLINO

PALLACANESTRO TRIESTE-GERMANI BRESCIA 90-91 DTS (19-21, 44-39, 65-64, 81-81)

Pallacanestro Trieste: Gaines 20 (4/10, 2/8), Pacher 6 (3/9, 0/3), Davis 6 (0/5, 2/8), Spencer 6 (3/7, 2/0), Bartley 29 (8/10, 2/4), Bossi, Rolli ne, Deangeli 5 (1/2, 1/1), Ruzzier 2 (0/1, 0/1), Campogrande ne, Vildera 8 (3/6), Lever 8 (1/2, 2/2). All: Legovich

Germani Brescia: Gabriel 12 (3/4, 2/7), Tanfoglio ne, Massinburg 5 (1/4, 1/3), Della Valle 16 (5/6, 0/4), Petrucelli 25 (3/5, 5/7), Cobbins 9 (4/4), Odiase 6 (1/2), Burns 4 (1/2), Laquintana 2 (1/3), Cournooh 12 (1/6, 3/8), Moss, Akele. All: Magro

Arbitri: Lo Guzzo, Nicolini e Patti

Note: Trieste 23/52 (44%), Brescia 20/38 (53%); Tiri da tre: Trieste 9/27 (33%), Brescia 11/32 (34%); Tiri liberi: Trieste 17/22 (77%), Brescia 18/21 (86%); Rimbalzi: Trieste 44 (RD 29, RO 17), Brescia 41 (RD 31, RO 10)