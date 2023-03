Basket, serie A: Germani Brescia sconfitta a Pesaro

sabato, 18 marzo 2023

Pesaro – Dura 35′ la speranza della Germani Brescia di tornare da Pesaro con il secondo successo consecutivo in campionato, un risultato che avrebbe tolto la formazione biancoblu dalle secche di una classifica che, invece, resta assolutamente pericolosa. Alla Vitrifrigo Arena la spunta la Carpegna Prosciutto (88-79), che capitalizza un finale di partita eccellente, nel quale piazza un tremendo parziale di 20-5 (dal 66-65 all’86-70) a una Germani che fino a quel momento non solo era stata capace di rimanere incollata agli avversari, ma aveva anche gestito un discreto vantaggio (+9 nel secondo quarto) e, comunque, tenuto più volte la guida della partita.

Incapace di riuscire a prendere un vantaggio consistente nei momenti positivi della partita, Brescia non è stata in grado di frenare le scorribande offensive della formazione marchigiana, che difensivamente era stata contenuta al meglio nei primi 20′ (solo 35 i punti lasciati ai biancorossi) ma che, una volta saltati gli argini della difesa bresciana, hanno banchettato in ogni modo, arrivando a un generoso 54% nel tiro da tre punti e chiudendo la gara con 29 tiri liberi all’attivo, con una gestione dei falli (in particolare ai danni di Gabriel e Petrucelli) a volte difficilmente difficile da comprendere.

Brescia, che a referto ottiene 22 punti da Petrucelli e 14 da Della Valle, recrimina su un finale in cui sono venuti meno energia e concentrazione, peraltro proprio nel momento in cui sarebbero servite di più. La sconfitta della Vitrifrigo Arena annulla un po’ gli effetti del brillante successo ottenuto domenica scorsa con Trieste, lasciando la Germani nelle secche di una classifica che merita di far scattare tutti gli allarmi possibili. In più, in campionato alle porte c’è la sfida alla capolista della Serie A, l’Olimpia Milano, che domenica prossima sarà ospite al PalaLeonessa A2A, che martedì sera sarà teatro anche della sfida di EuroCup con il Cedevita Olimpija Lubiana, nella quale Brescia cercherà di recuperare qualcuna delle certezze perse sul parquet del capoluogo marchigiano.



CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-GERMANI BRESCIA 88-79 (18-22, 35-37, 59-59)

Carpegna Prosciutto Pesaro: Kravic 7 (3/6), Abdur-Rahkman 8 (1/2, 2/4), Visconti 5 (0/1, 1/2), Moretti 12 (2/3, 2/2), Tambone 12 (0/1, 3/3), Stazzonelli, Daye 14 (1/3, 1/3), Gudmundsson 2, Totè 8 (2/3, 0/1), Cheatham 12 (3/4, 2/5), Delfino 8 (1/2, 2/4). All: Repesa

Germani Brescia: Gabriel 10 (2/2, 2/5), Massinburg 5 (1/1, 1/3), Nikolic 3 (1/4 da tre), Della Valle 14 (1/2, 3/6), Petrucelli 22 (4/6, 3/5), Cobbins 2 (1/2), Odiase 11 (5/9), Burns 2 (1/1), Laquintana ne, Cournooh 2 (0/1, 0/4), Moss 8 (2/3, 1/2), Akele (0/1, 0/1). All: Magro

Arbitri: Sahin, Perciavalle e Di Fracensco

Note: Pesaro 12/26 (50%), Brescia 16/27 (59%); Tiri da tre: Pesaro 13/24 (54%), Brescia 11/30 (37%); Tiri liberi: Pesaro 23/29 (79%), Brescia 12/21 (57%); Rimbalzi: Pesaro 32 (RD 28, RO 4), Brescia 29 (RD 23, RO 6).