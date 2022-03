Basket, Dolomiti Energia Trentino sconfitta nel finale a Treviso

sabato, 19 marzo 2022

Treviso – Dolomiti Energia Trentino, a Treviso fatali gli ultimi 3 minuti. I bianconeri, senza Johnson e con Williams a mezzo servizio, cedono 78-73 nel finale di partita al PalaVerde: alla Dolomiti Energia non bastano i 17 punti di Flaccadori e i 16 di Reynolds-

Si spegne negli ultimi 3′ il tentativo di colpo esterno della Dolomiti Energia Trentino, che non riesce ad espugnare il PalaVerde dopo una partita di grande intensità e ritmo. I bianconeri escono sconfitti 78-73 nel 23esimo turno di campionato, e vengono raggiunti in classifica proprio dalla Nutribullet. Non bastano all’Aquila le fiammate offensive di Reynolds e Flaccadori, non bastano gli ottimi segnalo dai giovani Conti e Ladurner, protagonisti in tanti modi diversi all’interno della partita. Alla fine Trento paga l’assenza di Johnson e un Johnathan Williams non al meglio, costretto alla panchina per tutto il secondo tempo: Treviso reagisce alla tripla del pareggio di Reynolds a poco più di tre minuti dalla fine con un finale di partita ai limiti della perfezione e conquista due punti molto pesanti per classifica e morale.

Ora la Dolomiti Energia è attesa dalla trasferta in Turchia in Eurocup, poi tornerà a giocare in casa dove avrà bisogno anche della spinta del suo pubblico per tornare al successo in campionato contro Trieste.

La cronaca – I primi due punti della partita arrivano con una prodezza di Jones, Reynolds sblocca subito l’attacco di Trento con una tripla: i padroni di casa trovano la prima fiammata sull’asse Imbrò-Chillo (11-3), l’Aquila dopo un timeout di Molin reagisce con i punti di Caroline e dello stesso Cam (14-13). Il primo quarto scorre sui binari dell’equilibrio e si chiude sul 21-20 grazie a un canestro di Sokolowski sulla sirena. I bianconeri sorpassano con un pimpante Conti, poi le triple di Russell, Bortolani e Akele spingono di nuovo avanti Treviso: sono Bradford e JC, assieme al contributo come al solito a tutto campo di capitan Forray, a tenere i bianconeri a contatto (32-30). La Nutribullet cavalca un momento di fiducia dall’arco e tira 8/14 da tre, l’Aquila prova a limitare i danni nel finale di quarto ma all’intervallo lungo i veneti sono avanti 47-39.

I padroni di casa vanno anche oltre la doppia cifra di vantaggio, Trento però resta viva con le iniziative di Flaccadori e con l’energia di Conti e Ladurner sui due lati del campo. Una tripla di Luca e un paio di stoppate di Max danno agli ospiti lo slancio per chiudere sotto di cinque i primi 30’ di gioco (58-53). Gli ultimi 10’ sono ad altissima intensità: Treviso è sempre avanti, ma la Dolomiti Energia non molla la presa. Flaccadori sale in cattedra con un paio di canestri da campione, Reynolds pareggia i conti a quota 67 con 3’ abbondanti da giocare. A quel punto un 7-0 di break per i biancoblù rianima il PalaVerde e dà ai padroni di casa un margine di vantaggio ben difeso nel finale.

IL TABELLINO

Nutribullet Treviso – Dolomiti Energia Trentino 78-73 (21-20, 47-39; 58-53)

NUTRIBULLET TREVISO: Jurkatamm ne, Russell 6, Vettori, Bortolani 17, Imbrò 15, Chillo 4, Sims 2, Sokolowski 7, Dimsa 7, Jones 17, Akele 3. Coach Menetti.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Johnson ne, Bradford 11, Williams 2, Reynolds 16, Conti 7, Morina ne, Forray 8, Flaccadori 17, Mezzanotte, Dell’Anna ne, Ladurner, Caroline 12. Coach Molin.

Le parole di coach Lele Molin: “E’ stata una partita intensa, giocata su un campo difficile contro una squadra non in forma ma che oggi ha avuto energia ed efficacia come mostrato nella prima parte della stagione. Abbiamo avuto la forza mentale di restare sempre dentro la partita e di reagire, nel finale l’errore difensivo sulla tripla di Dimsa ci ha un po’ tagliato le gambe e non siamo riusciti a controbattere. Esco dal PalaVerde però con la sensazione che ci aspettano altre partite importanti, e giocando con questo spirito possiamo trovare la vittoria”.