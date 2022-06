Atletica leggera: Francesco Pernici stabilisce il nuovo primato giovanile sugli 800

domenica, 12 giugno 2022

Niardo – Francesco Pernici, l’atleta 19enne di Niardo (Brescia) ha stabilito il nuovo primato giovanile negli 800. Nel Meeting Città di Conegliano il giovane camuno ha superato l’1:46.93 di Davide Cadoni , che era stato stabilito il 17 settembre 1991. Il cronometro si è fermato a 1:46.89, sei centesimi in meno.

Il 19enne della Freezone, già autore di recente della migliore prestazione italiana juniores nei 600 metri in 1:17.36, il 23 aprile a Milano. Più volte campione tricolore di categoria nelle ultime stagioni, Francesco Pernici si è tolto un’altra soddisfazione. Già autore di recente della migliore prestazione italiana juniores nei 600 metri in 1:17.36, più volte campione tricolore di categoria nelle ultime stagioni, il giovane camuno è in crescita. Nel 2021 ha raggiunto la semifinale negli 800 agli Europei U20 di Tallinn dove è salito sul podio con l’argento della staffetta 4×400 metri. L’atleta seguito dal tecnico Dalmazio Bersini.