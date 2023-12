Atletica: al camuno Roberto Rigali il Coni Lombardia Awards

sabato, 30 dicembre 2023

Borno (Brescia) – Al campione camuno Roberto Rigali il Coni Lombardia Awards, riconoscimento che la sezione regionale del Coni ha assegnato ai protagonisti dell’anno. L’evento è stato ideato e organizzato dal Coni Lombardia con il sostegno di Regione Lombardia all’interno del progetto “Tutti in campo” e ha visto premiati atlete, atleti, tecnici, squadre e le eccellenze sportive lombarde che si sono distinte nel corso del 2023 insieme a degli “ambasciatori dello sport lombardo” e che ha visto la la collaborazione dei Comitati Regionali di FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), LND (Lega Nazionale Dilettanti) e FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo).

Sono 23 i premi assegnati nel corso della serata presentata da Sandro Sabatini e Laura Barriales: nell’atletica i riconoscimenti a Roberto Rigali e Filippo Tortu (photo © Fabio Bozzani) che hanno regalato la medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest. Per l’atleta di Borno un altro riconoscimento, che è entrato a far parte del corpo dei carabinieri e si sta preparando alle Olimpiadi di Parigi.

A livello di squadre, è andato a due squadre bresciane, Feralpisalò e Pallacanestro Brescia, che hanno ottenuto una menzione speciale per i risultati ottenuti nel corso dell’anno.

Il presidente del Coni Lombardia Marco Riva ha sottolineato l’importanza e il valore ed ha così commentato: “Abbiamo premiato eccellenze lombarde del 2023 e dei Testimonial dello sport. Li ringraziamo a nome del movimento sportivo lombardo. Ci sono tante squadre e atleti ambasciatori dello sport, anche del passato. Penso che questo sia il filo conduttore tra i successi recenti e quelli appunto che hanno fatto la storia, un modo per diffondere cultura sportiva, un modo per far si che i ragazzi e le ragazze abbiano dei modelli di riferimento e di ispirazione in quello che sarà parte del territorio in cui avranno luogo i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026. A loro dico semplicemente grazie”.

Red. Sp.