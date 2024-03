Aperte le iscrizioni al 7° triathlon Città di Salò

venerdì, 15 marzo 2024

Salò (Brescia) – Oggi si aprono ufficialmente le iscrizioni alla 7a edizione del Triathlon Sprint Città di Salò, gara Silver organizzata dalla Canottieri Garda in programma domenica 26 maggio 2024.

La manifestazione ha fatto registrare negli anni un crescente numero di partecipanti fino a raggiungere nella scorsa edizione il record di 615 iscritti, attirati anche da uno dei percorsi più scenografici del Lago di Garda, tra coste e colline moreniche, con la frazione di corsa che attraversa il centro storico di Salò. Per incentivare gli atleti gli organizzatori hanno previsto una quota di partecipazione ridotta per chi si iscrive entro il 31 marzo.

“Il Triathlon Sprint Città di Salò è una delle nostre manifestazioni più partecipate e coinvolgenti – sottolinea Marco Maroni, presidente della Canottieri – Forse il segreto di questo successo sta nella capacità di unire agonismo e divertimento per dare vita a una vera a un momento di festa che coinvolge gli sportivi di ogni età”.

Nel 2023 la vittoria tra gli uomini è andata a Franco Pesavento (Granbike Triathlon), primo al traguardo in 54’29”, mentre tra le donne ha primeggiato Alessia Orla (K3 Cremona) con il tempo di 1h00’20”.

La gara

Il via è fissato alle ore 13 con la prima frazione di nuoto, 750 m con partenza dalla “spiaggetta delle Rive”, antistante Via Pietro da Salò, dove si trova la zona cambio.

Seconda frazione in bici: 20 Km su un percorso collinare che raggiungerà il Comune di San Felice del Benaco passando per la panoramica Via Zette, con ritorno a Salò per l’ultima frazione di corsa da 5 Km. Il tracciato attraversa vicoli del centro storico e lungolago, su una pavimentazione impegnativa che alterna marmo e sampietrini, dove in passato si è definito spesso l’ordine di arrivo. Arrivo in Piazza Serenissima, accanto al porto e alla storica sede della società organizzatrice.

PER ISCRIZIONI E REGOLAMENTO: https://bit.ly/TriathlonSalo2024

7° Triathlon Sprint Città di Salò. Organizzazione: Società Canottieri Garda Salò, in collaborazione con il Comune di Salò e il Comune di San Felice del Benaco, (con il patrocinio della Regione Lombardia).