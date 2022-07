Andrea Pizzeghella e Chiara Lobba conquistano la LedroMan Triathlon Sprint Race

domenica, 10 luglio 2022

Ledro – A conferma della sua naturale vocazione allo sport, la Valle di Ledro ha ospitato oggi, domenica 10 luglio, la nona edizione di “LedroMan Triathlon Sprint Race”, la gara di triathlon sprint organizzata da A.S.D. Triledronenergy, che ha visto la partecipazione di ben 900 atleti nazionali e internazionali oltre a una grande presenza di pubblico che ha tifato lungo il percorso. Foto @Fotostudio3.

La gara ha visto trionfare Andrea Pizzeghella (Doloteam) e Chiara Lobba (K3 Cremona), che hanno tagliato il traguardo rispettivamente in 58 minuti e 44 secondi (sfiorando per pochi secondi il record stabilito da Andrea Secchiero nel 2015) e in 1 ora 08 minuti e 02 secondi, dopo aver affrontato le tre prove classiche della gara. Le acque color cobalto del Lago di Ledro hanno infatti fatto da sfondo ai 750 metri iniziali di nuoto e quindi accompagnato i 20 chilometri in bici (due giri da 10 chilometri ciascuno) ed i finali 5 chilometri della frazione di corsa, disegnati quasi totalmente sulla ciclopedonale che costeggia il lago.

Nei metri iniziali della prova di nuoto, a primeggiare nella gara maschile è stato Jacopo Butturini, completando la prima frazione quasi in solitaria e mantenendo il comando anche dopo la prova in bici, tuttavia durante la frazione podistica si è dovuto ritirare a causa di un infortunio. La rimonta quindi di Pizzeghella e del trentino Nicola Duchi, quest’ultimo posizionatosi al secondo posto nella classifica generale, conquistando il traguardo in 59 minuti e 42 secondi. Terzo classificato Emanuele Faraco che ha raggiunto l’arrivo in 1 ora 00 minuti e 14 secondi.

“Questa è stata la mia terza volta a LedroMan, una gara molto emozionante e dinamica. È sicuramente una tra le mie gare preferite grazie al paesaggio di questa valle, che è una cornice spettacolare per una manifestazione con un’organizzazione così straordinaria, oltre alla folla meravigliosa che tifa lungo il percorso. La prima prova è stata per me la più difficile, mentre la collaborazione che c’è stata nella frazione successiva, quella in bici, è stata fondamentale. Nel tratto finale, quello della corsa, che è anche la mia disciplina preferita, ho mantenuto un bel ritmo riuscendo ad ottenere un ottimo risultato” – ha commentato il campione al termine della gara.

Nella classifica generale maschile, ai piedi del podio si sono invece posizionati in ordine Matteo Bonalumi (01:00:37), Marco Barison (01:00:46) e il trentino Mattia Zontini (01:01:13).

In campo femminile l’oro è stato conquistato da Chiara Lobba, atleta esperta nelle distanze corte, che l’anno scorso si era classificata quarta, proprio ai piedi del podio: “Sono contentissima del risultato. Ho cercato di dare il tutto per tutto durante la frazione della corsa ed è ciò che ha fatto davvero la differenza. Ho raggiunto la concorrente in testa a un solo chilometro dall’arrivo, ed è stata una sfida davvero dura. Amo questa gara perchè il tifo, l’organizzazione e i paesaggi che si attraversano sono davvero spettacolari” – le sue parole alla conclusione dell’ultima frazione della gara.

A farle compagnia sul podio, Margie Santimaria e Sara Sandrini le quali hanno fermato il cronometro rispettivamente in 01:08:20 e in 01:08:58. Ai piedi del podio invece Chiara Cavalli (01:09:38), Alberta Miori (01:10:31) e Chiara Cocchi (01:11:40)

Buona performance anche per i giovani atleti dell’A.S.D. Triledroenergy: 7° posto per Martina Malcotti e 15° per Rebecca Bertolini nella classifica femminile, mentre in quella maschile 15° posto per Davide Barozzi e 20° per Samuele Leonardelli.

L’amministrazione comunale ha rivolto parole di grande soddisfazione per l’esito della manifestazione: “Quella di oggi è stata una bellissima giornata di sport e amicizia. Ospitare gli sportivi in Valle di Ledro è sempre davvero un grande piacere e a rendere questo territorio ancora più meraviglioso sono i volontari che accolgono turisti e sportivi: senza di loro mancherebbe di certo il cuore a questa Valle” – le parole dell’Assessore sport e turismo del Comune di Ledro Luca Zendri.

“Vivere la manifestazione in questa veste è una grande emozione, sicuramente diversa da quella dell’atleta. LedroMan è una gara ma anche una grande festa e per la buona riuscita dell’evento un ringraziamento speciale è rivolto sicuramente a tutti i nostri collaboratori e all’APT Garda Dolomiti. Chiara Lobba, prima delle donne, ci ha stupito molto, ma Andrea Pizzeghella ancora di più in quanto è stato uno tra gli ultimi ad iscriversi alla gara, aggiudicandosi pure il primo posto. Speriamo di averli entrambi qui a Ledro anche il prossimo anno e auguriamo loro anche di battere il record” – ha concluso un emozionato Andrea Salvi, sottolineando la sua soddisfazione dopo la prima esperienza in qualità di Presidente della A.S.D. Triledroenergy.