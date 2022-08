Al PalAntonietti parte la stagione del Basket Iseo

lunedì, 15 agosto 2022

Iseo – Parte la stagione del Basket Iseo. Martedì 23 Agosto alle 18:30, presso il PalAntonietti, prende il via la preparazione del Basket Iseo in vista della stagione agonistica 2022/2023 che vedrà i gialloblu sempre sponsorizzati Syneto impegnati nel Girone Verde della Serie C Gold.

Agli ordini del confermato coach Matteo Samuele Mazzoli (nelle foto), coadiuvato dai vice Giuseppe Consoli e Lorenzo Delbarba, un roster che si presenta con diverse novità rispetto alla squadra costruita nella passata stagione. Con capitan Mattia Baroni ritroviamo Marco Azzola, Andrea Montini, Giovanni Staffiere, Rocco Eliseo Staffiere e Filippo Veronesi. Tanti quindi i volti nuovi: Mattia Banfi, Matias Foresti, Nicolò Foresti, Mirko Gentili, Federico Lui (innesto dell’ultima ora proveniente dal Basket Roncadelle) e Gianluigi Prestini. A completare il roster i ragazzi provenienti dal settore giovanile gialloblu: Massimo Giudici, Matteo Rizzini e Jacopo Zappalà.

ROSTER

STAFF TECNICO

Coach: MAZZOLI Matteo Samuele

Vice: CONSOLI Giuseppe e DELBARBA Lorenzo

Fisioterapista: RODEGARI Marco

Preparatore Atletico: GHITTI Simone

Medico Sociale: PAGLIARDI Alessandro

N. ATLETA ANNO RUOLO ALTEZZA PROVENIENZA

1 ZAPPALÀ Jacopo 2003 2 185 Settore Giovanile

2 BANFI Mattia 1998 1 188 Basket Busto Arsizio – C Gold

4 GIUDICI Massimo 2003 1/2 179 Settore Giovanile

7 BARONI Mattia © 1987 4/5 197 Confermato

8 GENTILI Mirko 1993 1/2 186 Basket Busto Arsizio – C Gold

13 FORESTI Mattia 1997 2/3 187 B.T. 1995 Pizzighettone – C Gold

15 PRESTINI Gianluigi 1989 4/5 200 CXO Ospitaletto Basket – C Gold

17 AZZOLA Marco 1994 3 196 Confermato

19 VERONESI Filippo 1995 4/5 195 Confermato

22 STAFFIERE Rocco Eliseo 2002 2/3 191 Confermato

25 FORESTI Nicolò 1999 4 195 Basket Castelnovo Monti – C Gold

33 RIZZINI Matteo 2005 2 176 Settore Giovanile

45 MONTINI Andrea 2003 4/5 197 Confermato

52 LUI Federico 2004 5 201 Basket Roncadelle – Promozione

55 STAFFIERE Giovanni 2003 1/2 185 Confermato

71 RODELLA Francesco 2003 3 200 Confermato