Biciclettata di Legambiente Basso Sebino a Monte Isola

mercoledì, 15 giugno 2022

Monte Isola – Una protesta silenziosa è quella che viene promossa dal Circolo Legambiente Basso Sebino per sensibilizzare sull’utilizzo della bicicletta e contro la tassa di sbarco. Legambiente Basso Sebino propone per domani – giovedì 16 giugno – una biciclettata a Monte Isola (Brescia) per sensibilizzare all’utilizzo delle due ruote, incentivare il turismo sostenibile e sull’uso della biciclette che non recano pericolo alla circolazione dell’isola.

Il ritrovo è fissato alle 9:30 all’imbarcadero di Sulzano; quindi il giro dell’isola, con tappa a Carzano, Siviano, Menzino, Sensole e Peschiera Maraglio e rientro alle 13. Secondo Legambiente si potrebbero utilizzare “le risorse della tassa di sbarco per assumere un vigile in più e gestire meglio le problematiche dei consistenti flussi estivi”.