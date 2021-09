Vaccini, sospensioni e carenza di personale: Fenalt si prepara a manifestare per le case di riposo trentine

giovedì, 30 settembre 2021

Trento – Oggi si è tenuto il primo incontro fra le Organizzazioni sindacali, Upipa e l’Assessorato provinciale alla sanità sul tema Case di Riposo. L’incontro è stato fortemente richiesto da Fenalt per attivare un tavolo in cui fosse possibile un confronto a 360° sui temi all’ordine del giorno nel mondo Apsp.

All’uscita dalla riunione il vice segretario generale Fenalt, Roberto Moser, ha commentato: “La situazione ad oggi non è cambiata molto, tanta confusione e poche idee chiare: l’unica cosa certa è la mancanza di operatori ed un carico di lavoro eccessivo per gli operatori delle case di riposo. Infermieri nelle Apsp ce ne sono pochi e devono fare turni di 12 ore, con la conseguenza logica, che chi può cambia struttura o cerca un lavoro più compatibile con le esigenze di vita. Per quel che riguarda gli operatori socio-sanitari la situazione non è migliore: molto spesso vengono sostituiti con personale senza nessuna qualifica o esperienza. Nel 2018 abbiamo contato i riposi non effettuati o ritirati, agli operatori delle 41 case di riposo del Trentino: erano 15.000 ore. Non ha senso in queste condizioni – aggiunge Moser – parlare di marchio Family Audit per certificare le organizzazioni che si impegnano nella conciliazione tra vita familiare e vita professionale: nel settore delle Apsp c’è stata invece la rincorsa a certificarsi”.

Oggi i problemi sono aggravati anche dalle sospensioni per mancata vaccinazione di molti operatori e dal fatto che non si parla di rinnovo contrattuale. “Non tocchiamo l’argomento stipendi – conclude Moser – Il rinnovo contrattuale non è all’orizzonte; un Operatore socio sanitario che lavora su 3 turni, comprese la notte e le festività, non arriva a 1.400 euro netti, per poi vedersi cancellate le ferie per mancanza di operatori! Per questi motivi come FeNALT abbiamo dichiarato lo stato di agitazione, abbiamo aspettato per vedere se ci fosse una visione o un programma che mettesse rimedio a tale stato di cose, ma, vedendo che programmi seri in atto non ce ne sono, non prossimo far altro che manifestare il nostro disappunto davanti all’Assessorato. A breve organizzeremo una manifestazione di protesta a favore degli operatori e della qualità del servizio”.