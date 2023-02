Trentino, attive per tutto il 2023 le misure contro il caro energia e per l’efficienza energetica

sabato, 4 febbraio 2023

Trento – Sono attivi per tutto il 2023 i due strumenti finanziari messi in campo dalla Provincia per sostenere le imprese trentine di fronte alle tensioni sui mercati e in particolare in questa fase eccezionale di rincari legati all’energia e di rialzo dei tassi. Si tratta dei finanziamenti per il sostegno al credito delle micro imprese attivati tramite Confidi Trentino Imprese e da Cooperfidi (per i quali si sono aperti i termini delle domande) e del Protocollo Energia, ovvero i finanziamenti agevolati con banche convenzionate, assistiti dal contributo provinciale volto all’abbattimento del costo del debito. In quest’ultimo caso prosegue la raccolta delle richieste che sarà possibile, come per il primo intervento, fino al 31 dicembre 2023.

“Sono due misure importanti, pienamente operative per tutto l’anno, che sono state promosse dalla Provincia, d’intesa con gli altri soggetti interessati e con le richieste delle categorie economiche. L’obiettivo è dare una risposta al tessuto produttivo ad affrontare questa particolare situazione, ma anche a guardare positivamente al futuro”, spiega l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, che ha proposto le due misure approvate dalla Giunta provinciale.

Di seguito i dettagli di entrambe le misure che sono già attive.

Con un’avvertenza: l’attivazione del Sostegno al credito delle microimprese trentino è incompatibile con il Protocollo Energia. In altre parole, se si chiede il primo intervento non è possibile chiedere anche il secondo.

Sostegno al credito delle micro imprese trentine – Avviate le domande

Le microimprese attive in Trentino e in possesso dei requisiti previsti, hanno la possibilità di attivare – presso il relativo ente di garanzia, Confidi Trentino Imprese o Cooperfidi – una linea di finanziamento di importo massimo pari a 25.000 euro per il sostegno dei costi delle bollette di luce e gas e/o per la realizzazione di investimenti in fonti rinnovabili e in riduzione del consumo energetico. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2023 direttamente a Confidi Trentino Imprese o Cooperfidi, che assicurano un alleggerimento dell’iter istruttorio e condizioni competitive.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito di Confidi (https://www.confiditrentinoimprese.it/), il sito di Cooperfidi (https://www.cooperfidi.it/) e l’apposita scheda informativa pubblicata sul sito istituzionale della Provincia (https://www.provincia.tn.it/Servizi/Intervento-di-sostegno-al-credito-delle-microimprese).

Protocollo Energia – prosegue la raccolta delle domande

A sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese del territorio, la Provincia e Cassa del Trentino S.p.A. hanno promosso il Protocollo Energia, uno strumento che cerca di andare oltre l’attuale fase di emergenza legata al caro energia: gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti, potranno attivare linee di finanziamento per concorrere al fabbisogno di liquidità conseguente alla crisi energetica in atto, ma anche per sostenere investimenti destinati all’efficientamento energetico. I finanziamenti attivati con il Protocollo Energia sono coperti dalla garanzia del Fondo Centrale PMI (FCG) che può arrivare fino al 100% del totale in caso di finanziamenti finalizzati agli interventi di efficientamento energetico.

Le piccole e medie imprese trentine che attiveranno un finanziamento (Linea Energia) con le banche aderenti al Protocollo Energia (Casse Rurali, Mediocredito Trentino Alto Adige, Sparkasse e Volksbank) riceveranno un contributo dalla Provincia volto ad abbattere il costo del debito. In particolare, il contributo provinciale sarà determinato in misura forfettaria pari all’1,50% calcolato sul valore dell’importo mutuato (fino al massimo di 300.000 euro) e relativamente al primo biennio. Di seguito le principali caratteristiche della Linea Energia:

– durata massima di 8 anni (di cui 2 di preammortamento);

– periodo di preammortamento: 2 anni con tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo pari al 3% (interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12° e del 24° mese dall’erogazione del finanziamento);

– periodo di ammortamento: massimo 6 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread massimo di 250 bps;

– garanzia Confidi (Confidi Trentino Imprese / Cooperfidi).

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita scheda informativa Protocollo Energia – credito pubblicata sul sito della Provincia nella sezione dedicata https://www.provincia.tn.it/Servizi/Protocollo-Energia-credito da cui è possibile anche accedere alla piattaforma informatica dedicata alla raccolta delle domande che è attiva per tutto il 2023.