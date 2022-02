Soccorso in pista: gran lavoro al Tonale, Pinzolo e Bormio

domenica, 27 febbraio 2022

Passo Tonale – Incidenti sulle piste da sci di Ponte di Legno e Temù (Brescia), Pinzolo (Trento), Bormio (Sondrio) e gran lavoro in questa domenica di carnevale per il servizio di soccorso piste e l’equipe medica del 118. Una decina gli interventi della mattinata, con gli sciatori che hanno riportato nelle cadute traumi agli arti inferiori e due giovani traumi cranici, con il ricovero in ospedale. Poco prima di mezzogiorno al Passo Tonale – sulla pista Serodine chiusa per una decina di minuti – è atterrata l’eliambulanza (nella foto) giunta dalla centrale operativa di Trento per soccorrere uno sciatore che ha riportato traumi durante la caduta. Altri interventi – sempre nel comprensorio – a Ponte di Legno e Temù e al Presena.

A Bormio invece sono in corso accertamenti per uno sciatore milanese di 75enne, che nella giornata di ieri è finito fuori pista, nella caduta ha picchiato la testa ed è morto. All’origine potrebbe esserci un malore.