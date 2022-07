mercoledì, 13 luglio 2022

Trento – La Protezione civile del Trentino invita la cittadinanza ad evitare di accendere ogni tipo di fuoco, eccetto nelle aree appositamente predisposte. Questo alla luce della persistente siccità che ha provocato condizioni di particolare secchezza e aridità dei boschi. Anche per i prossimi giorni, le previsioni di MeteoTrentino non rilevano piogge consistenti. L’appello è quindi al buonsenso, per contenere il rischio di incendi.