Sci, Mowi Snow approda nello Skirama Dolomiti Adamello-Brenta

giovedì, 27 ottobre 2022

Malè – Un servizio digitale, un sistema informativo, uno strumento per sciare in sicurezza. Ma anche, se non soprattutto, una risorsa innovativa capace di migliorare l’esperienza turistica sia sul fronte della domanda che su quello dell’offerta. Sono questi, in estrema sintesi, i tratti distintivi di Mowi Snow, l’applicazione che promette di cambiare in meglio la fruizione delle piste. Creato da Mowi Space s.r.l., startup trentina specializzata nella creazione di soluzioni digitali per il settore turistico outdoor, il servizio sarà a disposizione di utenti e gestori del Comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta nella stagione invernale 2022-23. Il lancio ufficiale è fissato per il 31 ottobre: quel giorno l’app sarà presentata ufficialmente in occasione di Skipass, il salone del turismo degli sport invernali in programma a Modena.

La collaborazione tra Skirama e Mowi è iniziata a marzo con la mappatura del territorio, l’analisi delle criticità e dei punti di forza dell’area, i sopralluoghi, la catalogazione e l’aggiornamento delle tracce e servizi dedicati. L’iniziativa, sviluppata anche grazie al confronto con gli stakeholder locali, ha rafforzato il rapporto di proficua collaborazione tra le due realtà. Il consolidato radicamento territoriale ha rappresentato un ulteriore punto di forza per l’azienda. Tra il 2020 e il 2021, la startup ha lanciato Mowi Bike, una app dedicata al mondo delle due ruote utilizzata da turisti e operatori della Dolomiti Paganella Bike Area e di Val di Sole Bikeland.

“Siamo davvero entusiasti e orgogliosi che una realtà come Skirama, tra i caroselli sciistici più importanti e rinomati a livello nazionale e internazionale, abbia scelto il nostro prodotto Mowi Snow come strumento ufficiale per valorizzare e promuovere le Ski Area Trentine”, ha dichiarato Kocis Miggiano, project manager di Mowi Space. Il comprensorio sciistico si estende su un territorio molto ampio caratterizzato da un’offerta variegata. In questo scenario, ha aggiunto Alessandro Bottamedi, CEO di Mowi Space, “l’uso dell’applicazione permetterà a tutti gli amanti dello sci e degli sport invernali di esplorare gratuitamente le nuove mappe 3D con tutte le attività e le informazioni essenziali per vivere al meglio le proprie avventure outdoor”.

La disponibilità delle mappe interattive costituisce uno degli aspetti più intriganti di Mowi Snow. Insieme alla semplicità di utilizzo, infatti, la rappresentazione avanzata delle piste, che da semplici linee nello spazio si trasformano in precisi tracciati comprensivi della loro ampiezza e pendenza nei diversi punti, si afferma come un’assoluta novità nel mondo dei servizi digitali per il turismo outdoor. L’utente, spiegano i creatori, ha la possibilità di accedere in tempo reale a moltissime informazioni utili e schede tecniche ricevendo opportune notifiche quando necessario (ad esempio in caso di chiusura del tratto). Scaricando l’applicazione, inoltre, si può selezionare agevolmente il tipo di attività scelta (sci, slittino, ciaspole e altro ancora) ed esplorare il relativo menu. I turisti, infine, possono creare gruppi ad hoc condividendo posizione e informazioni in tempo reale favorendo così una migliore esperienza collettiva all’insegna della sicurezza per la serenità di amici, genitori e figli.

Il servizio Mowi Snow, come si diceva, è anche pensato per i gestori locali. Grazie a pannelli dedicati, l’applicazione si configura come una piattaforma per promuovere ed esaltare la propria offerta turistica, comunicare con gli utenti, monitorare e analizzare l’andamento e la crescita dell’area nel tempo. “Oltre a rappresentare un’eccellente risorsa per gli utenti, l’applicazione costituisce uno strumento utilissimo per i gestori del settore turistico – sottolinea Fabio Sacco, presidente Skirama Dolomiti -.Siamo certi che il nostro comprensorio, da sempre sensibile alle opportunità offerte dall’innovazione, saprà utilizzare al meglio Mowi Snow per rendere sempre più agevole ed entusiasmante l’esperienza dei suoi visitatori”.

Mowi Snow Skirama sarà presentata in anteprima a Skipass Modena lunedì 31 ottobre alle 12 presso lo stand Trentino A44.