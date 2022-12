Sci alpinismo: raduno al Tonale degli atleti della squadra regionale

giovedì, 8 dicembre 2022

Passo Tonale – Fino a domenica 11 gli atleti della squadra regionale di sci alpinismo sono in raduno al Tonale per affinare la preparazione in vista delle prime gare della stagione.

Il responsabile regionale Mattia Pegurri ha Simone Anesa, Erik Canovi, Simone Fioroni, Marcello Scarinzi, Matteo Bazzani, Tommaso Colombini, Mirko Lupo Olcelli, Oscar Tonietti, Cesare Bettoli, Simone Compagnoni, Davide Sambrizzi, Martino Utzeri, Melissa Bertolina, Silvia Boscacci, Chiara Bulanti, Caterina Cioccarelli, Letizia Gianola, Vanessa Marca, Sofia Mariani, Giulia Pelizzatti, Lara Nodari, Erika Sanelli, Anna Pedranzini.

Osservati: Luca Curioni, Mirko Migliorati, Lorenzo Milesi, Nicola Rossi, Francesco Schena, Samuel Zanaboni, Olga Corti. I ragazzi sono seguiti dagli allenatori: Ivan Murada, Pietro Canclini e Andrea Sorteni. La preparazione è legata agli impegni agonistici che scatteranno già dalla settimana successiva.