Risultati Elezioni Provincia di Trento, i dati definitivi sull’affluenza

domenica, 22 ottobre 2023

Trento – Alle 22 si sono chiusi i seggi in Trentino dove oggi si sono svolte le votazioni per eleggere il presidente ed i consiglieri provinciali della XVII legislatura. L’affluenza totale è stata di 257.914 elettori (127.547 maschi e 130.367 femmine), pari al 58,39% degli aventi diritto, percentuale che si conferma in flessione rispetto a cinque anni fa quando si registrò un 64.05%. Nel capoluogo hanno votato 53.395 cittadini rispetto ai 93.278 aventi diritto per il 57,24% (cinque anni fa la percentuale fu del 64,78%). Lo spoglio delle schede inizierà domattina a partire dalle ore 7.

A livello di Comunità di Valle, il riepilogo è di un’affluenza del 52,66% in Val di Fiemme (vs 58,98% del 2018), 55,24% in Primiero (vs 57,59%), 58,63% in Valsugana e Tesino (vs 64,27%), 60,17% in Alta Valsugana e Bersntol (vs 65,17%), 61,68% in Valle di Cembra (vs 69,71%), 62,67% in Val di Non (vs 66,75%), 64,90% in Valle di Sole (vs 66,64%), 61,59% in Giudicarie (vs 64,25%), 51,06% in Alto Garda e Ledro (vs 57,60%), 58,63% in Vallagarina (vs 63,89%), 57,08% in Comun General de Fascia (vs 62,40%), 58,18% su Altipiani Cimbri (vs 62,76%), 59,15% in Rotaliana-Konigsberg (vs 65,81%),63,14% in Paganella (vs 63,05%), 57,45% in Territorio Val d’Adige (vs 65,12%), 61,88% in Valle dei Laghi (vs 68,13%).