Ponte di Legno: Sentiero dei Fiori chiuso per manutenzione

mercoledì, 15 giugno 2022

Ponte di Legno – La via ferrata “Sentiero dei fiori” è chiusa per lavori di manutenzione straordinaria. Secondo quanto comunicato dal Consorzio Pontedilegno-Tonale i lavori si protrarranno indicativamente fino alla fine di luglio, anche se attualmente non è possibile stabilire la data esatta di riapertura (nella foto © Photodigital-Veclani il Sentiero dei fiori).

Il Consorzio provvederà a comunicarla appena possibile, ringrazia per la pazienza e invita a scoprire le altre vie ferrate e i percorsi escursionistici del comprensorio, che sono numerosissime in tutto il territorio dell’Alta Valle Camonica e zona Tonale.