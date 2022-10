PNRR del Trentino, il budget sale a 1,54 miliardi di euro

venerdì, 7 ottobre 2022

Trento – “Allo stato attuale, il budget complessivo del PNRR del Trentino ha raggiunto l’importo complessivo di un miliardo e 546 milioni di euro, 240 milioni in più rispetto al dato ufficiale del maggio scorso. Si tratta di un insieme di progetti strategici che si è arricchito strada facendo e che vede tutte le realtà del sistema Trentino, ovvero Provincia autonoma, Comuni, enti strumentali, università e privati, impegnate a lavorare alacremente per rispettare le scadenze. La prova di uno sforzo condiviso per cogliere al meglio questa grande opportunità, nonostante le difficoltà che si presentano sul cammino, per consolidare la crescita del nostro territorio”. È il punto sull’avanzamento del grande programma di rilancio fatto dall’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, durante il secondo incontro del Tavolo permanente provinciale di confronto sul PNRR e sul PCN (Piano nazionale degli investimenti complementari) in Trentino.

Nel confronto nella sede di piazza Dante, all’attenzione dei rappresentanti delle forze economiche e sociali, sono stati presi in esame tutti gli aggiornamenti per i diversi capitoli in cui è diviso il programma. Dalla Missione 1 (digitalizzazione e innovazione nella Pa) – che include il Progetto bandiera promosso dalla Provincia su servizi digitali, cloud e intelligenza artificiale, per il quale in questi giorni è attesa la firma del protocollo d’intesa con il governo – fino alla Missione 6 (salute). Per questo capitolo è in corso il lavoro volto a rispettare la “milestone” (traguardo) del primo trimestre 2023, con l’ultimazione dei progetti idonei per indire la gara per le Case della Comunità.

I focus specifici hanno poi riguardato la parte ricerca e innovazione e quella relativa ai progetti su riqualificazione e attrattività dei borghi, previsti a Palù del Fersina, Pieve Tesino e Pellizzano.

L’assessore Spinelli ha poi sottolineato la partecipazione di tutti i soggetti attuatori nel percorso di avanzamento, che vede gli enti locali in prima fila. In base ai dati il 39,55% degli interventi (per 221,3 milioni) è in capo alle amministrazioni locali, seguite da Provincia (36,41%; 203,7 milioni), gli enti strumentali come Fbk, Fem (14,51%; 81,19 milioni), Università e conservatorio Bonporti (6,58%, 36,8 milioni), infine i soggetti privati (2,94%; 16,5 milioni).

LE NOVITA’

Interventi della Provincia 203,7 milioni 36,41%

Interventi dei Comuni 221,3 milioni 39,55%

Interventi Enti strumentali 81,19 milioni 14,51%

Interventi Università di Trento e Cons. Bonporti 36,8 milioni 6,58%

Interventi Soggetti privati 16,5 milioni 2,94%

Interventi dei privati su bandi nazionali Reti ULTRAVELOCI 56,5 milioni

Intervento RFI 930 milioni

ELEMENTI OGGETTO DI ATTENZIONE

● Valutazione d’impatto sul Trentino degli investimenti previsti dal PNRR: integrato l’Atto di Indirizzo per l’Università e la ricerca per un progetto di durata triennale

● Metodologia standard di valutazione ex ante: pubblicate dal Ministero per le infrastrutture e mobilità sostenibile le linee guida operative per la valutazione e realizzazione degli investimenti sulla base di criteri di sostenibilità (opere stradali, opere ferroviarie e in corso analogo strumento per settore idrico)

● Opere indifferibili: assegnazione di contributi per il “caro materiale” per gli enti locali titolari di interventi PNRR che avviano le procedure di affidamento dal 18 maggio al 31 dicembre 2022

● Tempi per la realizzazione: su alcuni investimenti, mancano ancora i decreti di individuazione degli interventi finanziati con riflesso a cascata sulle successive fasi attuative

● Sostegno alla capacità attuativa del PNRR con interventi di formazione e sviluppo delle competenze, anche con iniziative a livello locale ad integrazione delle proposte ministeriali

MISSIONE 1

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,

COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

134,2 mln di €

8,68%

• Progetto bandiera: protocollo d’intesa (20 milioni di euro)

•Avvisi PAdigitale 2026 perinvestimenti relativi all’abilitazione al Cloud, servizi digitali e cittadinanza digitale, adozione di pagoPA e appIO, identità digitali: Provincia, Comuni, Scuole e altri enti pubblici trentini partecipano per complessivi circa 13,43 milioni di euro

• Nuovi riparti:

● 963 mila euro per Reti di servizi di facilitazione digitale

● ulteriori 590 mila euro per assistenza tecnica (esperti) per la semplificazione e

accelerazione di procedure complesse

Sono stati aggiudicati i seguenti bandi a regia nazionale:

•Italia 1 Giga: circa 23.000 civici per un controvalore di 39 milioni di euro ATI: Tim – Fibercop

•5G aree a fallimento di mercato: da 5 a 10 aree per un controvalore stimato di 3 milioni di euro

ATI: Inwit – Tim – Vodafone

•5G per collegare in fibra ottica le torri: 133 impianti (controvalore stimato di 10 milioni di euro)

ATI: Tim – Fibercop

• Scuola e sanità connesse: 48 strutture scolastiche e 115 strutture sanitarie già collegate con altre

tecnologie (controvalore complessivo di 4,2 milioni di euro) Fastweb

Ruolo della Provincia: anello di congiunzione con i territori, velocità delle procedure anche con ulteriori semplificazioni (già ora tempi di autorizzazione dei progetti BUL a livello comunale: da 4 mesi a 15 giorni)

Nuovi reparti:

● Efficienza energetica cinema, teatri e musei: ammessi i progetti relativi a 14 teatri e 3 cinema per quasi 4,4 milioni di euro

● Architettura rurale (bando gestito dalla Provincia): al 15 settembre, sulle domande già istruite, 43 progetti ammessi (55 oggetti di intervento) per un budget di oltre 5,3 milioni di euro

● Parchi e giardini storici: ammessi 4 progetti (Giardino storico di Palazzo Betta Grillo a Rovereto, Giardino dei Ciucioi a Lavis, Parco Arciducale di Arco e Orto storico a Castel Thun) per circa 3 milioni di euro

● Attrattività dei borghi storici: approfondimento su progetto pilota e progetti locali di rigenerazione culturale

MISSIONE 2

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE

ECOLOGICA

167,4 mln di €

10,83%

COMPONENTE 1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

● Nuovi riparti: ● 3,8 milioni di euro per Green Communities

Da graduatoria: ammesso progetto Comunità Valsugana e Tesino

● Riqualificazione edilizia residenziale pubblica: approvati nei tempi da ITEA 5 progetti (investimento di circa 18 milioni, di cui circa 16 milioni sul Fondo Nazionale complementare al PNRR – interessati 180 alloggi tra nuove realizzazioni e riqualificazioni energetiche)

● Nuove scuole: ammesso 1 progetto (Mezzocorona) – 7,5 milioni di euro)

● Agrisolare: avviso aperto dal 27 settembre 2022 fino al 27 ottobre 2022

● Sviluppo della logistica agroalimentare: avviso aperto dal 12 ottobre 2022. Scade il 10 novembre 2022

● Ricerca e sviluppo sull’idrogeno: FBK partecipa ai progetti MECCA e HYPER

MISSIONE 3

INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ

SOSTENIBILE

930 mln di €

60,15%

Progetto Circonvallazione ferroviaria di Trento

Opera centrale per l’accessibilità ferroviaria al nuovo tunnel del Brennero e per la realizzazione del corridoio scandinavo-mediterraneo della rete europea TEN-T

• Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della Circonvallazione Ferroviaria di Trento (nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 13 chilometri, di cui circa 11 in galleria a doppia canna). La gara vale circa 970 milioni di euro, di cui 930 milioni finanziati con i fondi del Pnrr.

• La Giunta provinciale ha approvato in via DEFINITIVA l’aggiornamento al PUP relativo al progetto

MISSIONE 4

ISTRUZIONE E RICERCA

151,4 mln di €

9,79%

COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE:

DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ

Edilizia scolastica (oltre quanto già indicato nella Missione 2): ammessi

● 5 progetti per asili nido e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

● 2 progetti per la realizzazione di mense

● 4 progetti per infrastrutture per lo sport

“Scuola 4.0”: più di 16 milioni di euro alle scuole per trasformazione delle aule in ambienti innovativi (12,5 milioni di euro) e realizzazione di laboratori (3,5 milioni di euro)

Contrasto della dispersione scolastica: 2,8 milioni di euro alle scuole

Orientamento attivo nella transizione scuola – università: complessivi 464,5 mila euro attribuibili all’Università di Trento e al Conservatorio Bonporti

COMPONENTE 2: DALLA RICERCA ALL’IMPRESA

• Investimenti del sistema trentino della ricerca e dell’innovazione: v. approfondimento

• Accordi per l’innovazione: rifinanziato con ulteriori 250 milioni il primo sportello che aveva una dotazione iniziale di 500 milioni. In programma nel mese di dicembre 2022 l’apertura del secondo sportello (500 milioni sul Fondo nazionale complementare al PNRR)

MISSIONE 5

INCLUSIONE E COESIONE

76,8 mln di €

4,97%

COMPONENTE 1: POLITICHE DEL LAVORO

● Nuovi riparti: ● 2,7 milioni di euro per Sistema duale

● GOL – garanzia di occupabilità dei lavoratori

– Programma e i primi due avvisi (Formazione di breve durata nell’ambito dei percorsi 2A “Upskilling” e 4B “Lavoro e inclusione”; Individuazione dei soggetti realizzatori privati)

– Indicazioni operative per l’attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti collegati al programma GOL

Monitoraggio ANPAL del PROGRAMMA GOL

Al 30 settembre 2022: 2.343 presi in carico, tra cui:

● netta prevalenza di donne (65,2%). I giovani sono il 24,2% e gli ultra 55enni il 15,7%.

● 77 sono beneficiari di Reddito di cittadinanza, 1.484 di Naspi, 782 soggetti in altra condizione prevista da GOL

Con gli ulteriori soggetti che già risultano assegnabili a GOL, entro fine anno: 3.849 soggetti

Al 9 settembre 2022: 1.614 soggetti presi in carico a livello provinciale, pari al 54,9% del target PNRR

COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI

● Nuovi riparti: ● (previsti) 15 milioni di euro per Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare

Proposta progettuale: riqualificazione del Centro ex don Ziglio di Levico Terme

● Percorsi di autonomia persone con disabilità: approvato l’accordo con il Ministero (6 progetti da realizzare sul territorio)

● Sport e inclusione sociale: per impianti Comune capoluogo ammessi progetti per complessivi 3,5 milioni (lotti 1 e 2 del Centro sportivo G. Manazzon di Trento)

COMPONENTE 3: COESIONE TERRITORIALE

● Farmacie rurali: approvate le prime graduatorie (ammessi progetti per circa 191 mila euro)

MISSIONE 6

SALUTE

86,2 mln di €

5,58%

COMPONENTE 1: RETI DI PROSSIMITA’ E ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE;

COMPONENTE 2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO

Nuovi riparti: quasi 2,5 milioni di euro per Adozione e utilizzo Fascicolo sanitario elettronico (FSE) – predisposto piano operativo

– più di 2,5 milioni di euro per Competenze digitali del personale

– (in attesa) stimati 5 milioni di euro per Telemedicina

*contabilizzati PNRR progetti già in essere per Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -Rafforzamento strutturale D.L. 34/2020 (16,27 milioni di euro)

● Sottoscritto il Contratto istituzionale di sviluppo (maggio 2022)

● In corso l’attuazione per milestone del 1° trimestre 2023: progetti idonei per l’indizione della gara per Case della Comunità

● Caro materiale: richiesta di aggiornamento all’amministrazione centrale da parte della stazione appaltante su piattaforma Regis entro metà ottobre 2022