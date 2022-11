Neve in Trentino sopra i 500 metri, disagi limitati

martedì, 22 novembre 2022

Trento – Neve in Trentino sotto i 500 metri di altezza Strade, circolazione monitorata dalla sala operativa, finora non si segnalano disagi. Attesa dalle previsioni, la prima neve di stagione ha imbiancato i rilievi e raggiunto in alcuni casi il fondovalle, sotto i 500 metri di altezza. I fiocchi bianchi sono subentrati alla pioggia, che è iniziata a cadere nella notte in tutto il Trentino.

La Provincia sta monitorando la situazione: al momento non si registrano criticità. In caso di necessità, saranno comunque attivati i posti di presidio già individuati lungo la rete stradale provinciale, per consentire il passaggio dei soli veicoli equipaggiati con idonea attrezzatura invernale. L’obiettivo è di garantire la sicurezza delle persone e la fluidità della circolazione. Sulle strade di montagna sono presenti vigili e agenti della Forestale che controllano le auto, se sono dotate di gomme invernali o catene da neve