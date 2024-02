Meteo, weekend di sole con temperature in aumento sulle Alpi

venerdì, 2 febbraio 2024

Passo Tonale – Un weekend di sole e clima quasi primaverile. Sono le previsioni meteo per il weekend: sulle Alpi come su tutta Italia domina l’alta pressione con nebbie persistenti al Nord e inquinamento elevato. La stabilità atmosferica sarà anche accompagnata da temperature massime al di sopra della norma, in aumento nel corso del fine settimana, quando sono possibili picchi pomeridiani da inizio primavera. Secondo le attuali proiezioni a partire dal 9-10 febbraio l’alta pressione potrebbe indebolirsi e abbandonare l’Italia. Sembra quindi possibile che una perturbazione atlantica raggiunga finalmente il nostro Paese riportando piogge e nevicate sulle Alpi.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 2 febbraio

Cielo velato da nubi alte al Nord e regioni centrali adriatiche. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, ma con nebbia a inizio giornata su in pianura Padana.

Temperature del primo mattino vicine allo zero al Centro-Nord; massime per lo più in lieve ulteriore aumento al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Venti di Grecale o Tramontana in moderato rinforzo al Sud e intorno alle due Isole maggiori. Molto mossi il Mare e Canale di Sardegna; fino a mossi il Canale di Sicilia e di Sardegna, il medio-basso Adriatico e lo Ionio.

Le previsioni meteo per sabato 3 e domenica 4 febbraio

Giornata soleggiata in tutta Italia, eccetto al mattino in pianura Padana a causa della presenza di nebbie, in diradamento a metà giornata. Temperature in aumento sull’arco alpino.