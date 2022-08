Maltempo al Nord, allerta in Trentino: le previsioni meteo

mercoledì, 17 agosto 2022

Pejo – In Trentino la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla), per temporali, vento forte e possibili problemi idrogeologici e idraulici, dalle ore 16:00 di oggi, mercoledì 17 agosto 2022, alle ore 16:00 di venerdì 19 agosto 2022 su tutto il territorio provinciale.

Dalla serata di oggi e fino al primo pomeriggio di venerdì una intensa perturbazione atlantica è attesa transitare sul nord Italia determinando precipitazioni localmente abbondanti ed anche a carattere temporalesco intenso con possibili forti raffiche di vento e grandine. Le prime infiltrazioni di aria fredda in quota sono attese già nella serata di oggi quando, specie sui settori sudoccidentali, non è del tutto escluso possano favorire lo sviluppo di locali rovesci e temporali in eventuale rapido movimento verso nord-est. Dalle prime ore di giovedì e fino alle ore centrali di venerdì sono attese precipitazioni a tratti diffuse, forti ed a carattere temporalesco soprattutto sui settori meridionali; sono previste cumulate di pioggia mediamente tra 30 e 60 millimetri e localmente di più specie sui settori meridionali. A seguito delle previsioni meteo, si ritengono possibili, a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 17 agosto 2022, problemi dovuti principalmente a erosioni e smottamenti del reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide, forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni. Si possono verificare anche disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi. Si invita la popolazione: a porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi; ad evitare di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo; ad evitare inoltre di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti; nonché ad evitare di sostare sotto gli alberi, impalcature, cartellonistica, segnaletica, pali e presso edifici con coperture instabili; a comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).