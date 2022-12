Incidente sulla statale 42 tra il Tonale e Ponte di Legno, ferito 57enne

domenica, 18 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio per un’auto che, a seguito del fondo stradale ghiacciato, si è ribaltata nella zona Case Sparse sulla statale 42 del Tonale tra il passo e Ponte di Legno (Brescia): l’autista che stava scendendo dal Tonale ha riportato contusioni e leggere ferite.

Sul posto sono giunti l’ambulanza degli “Amici” di Ponte di Legno, i carabinieri delle Stazione di Ponte di Legno e il soccorso Stradale Aci – Maroni. L’autista – 57enne – è stato estratto dall’auto sotto choc e preso in cura dall’equipe medica degli “Amici” e accompagnato in ospedale a Edolo. La vettura è stata recuperata dal servizio Aci, gestito dall’azienda Maroni di Ponte di Legno, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi dell’incidente. Sotto accusa, oltre alla velocità della vettura, il fondo stradale della statale 42, ghiacciato e non pulito sui lati dopo la nevicata dei giorni scorsi.

di A.Pa.