Il BikeFest inaugura in bellezza l’estate di Val di Sole: Daolasa e Tonale, le aperture “mtb”

martedì, 7 giugno 2022

Commezzadura – L’estate di Val di Sole è finalmente entrata nel vivo, e non poteva che farlo nel segno della bicicletta. Dal 2 al 5 giugno, Val di Sole BikeFest ha caratterizzato il primo di tre fine settimana consecutivi dedicati alle attività outdoor nella valle del Trentino occidentale – i prossimi saranno dedicati agli sport acquatici e al trekking, – nell’occasione del primo weekend di apertura straordinaria del Bike Park Val di Sole.

Mai nella sua storia il Bike Park di Daolasa aveva inaugurato così presto la sua stagione estiva, e l’occasione è stata salutata dall’entusiasmo di oltre mille biker arrivati in Val di Sole, richiamati da una proposta ricca e variegata, adatta ad ogni livello e tipologia di biker.

Nelle stesse giornate, infatti, si è tenuta in Val di Sole la decima edizione di IMBA Europe Summit, mentre nel weekend del Bike Fest sono state numerose le proposte di Tour e attività offerte dai Centri Bike della Val di Sole, senza dimenticare i corsi della Gravity School, la pump track e skill area per le attività dei più piccoli, e l’area expo popolata dalle aziende di settore, a cominciare da Giant e Liv che hanno messo una ricca flotta di mezzi da testare gratuitamente a disposizione dei visitatori.

La conclusione del weekend è stata affidata alla prima volta de “La Moserissima” in Val di Sole. Domenica 5 giugno, la ciclopedalata non competitiva in compagnia di Francesco Moser ha visto la partecipazione di un centinaio di amatori che si sono cimentati su un percorso di una quarantina di chilometri, con partenza e arrivo a Daolasa di Commezzadura. A godere delle bellezze della Val di Sole e delle delizie dei ristori anche Ignazio Moser, figlio di Francesco, e la sua compagna, la showgirl Cecilia Rodriguez.

IL DIRETTORE SACCO: “UNA BELLA PRIMA ESPERIENZA”

Positivo il bilancio di Fabio Sacco, Direttore di APT Val di Sole. “Per la prima volta quest’anno abbiamo voluto proporre un evento di questa tipologia, forti degli ottimi riscontri della nostra offerta bike nelle ultime stagioni, proponendo a tutti i biker la possibilità di scoprire la Val di Sole in modi diversi. Concludiamo l’esperienza di Val di Sole BikeFest ed IMBA Europe Summit con soddisfazione, sicuri di aver posto le basi per costruire e far crescere una proposta di evento in aggiunta ai grandi appuntamenti internazionali, che ormai fanno parte del nostro DNA a due ruote. Un sentito ringraziamento a quanti hanno reso tutto questo possibile, ai tanti visitatori, al nostro bike partner Giant e alle aziende che ci hanno dato fiducia”.

DA SABATO 11 APERTURA GIORNALIERA A DAOLASA E AL TONALE

Dopo l’apertura straordinaria del primo weekend di giugno, gli impianti di Daolasa torneranno in attività da sabato 11 giugno a domenica 25 settembre. Sabato 11 giugno aprirà le porte ai visitatori anche il Bike Park Pontedilegno-Tonale, primo bike park family-friendly del Trentino grazie alla sua proposta flow e accessibile anche ai più piccoli.

Per maggiori informazioni: www.visitvaldisole.it/it/bike-park