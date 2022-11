EuregioFamilyPass esteso ai nonni: trasporti e musei con tariffe agevolate

lunedì, 28 novembre 2022

Trento – La Giunta provinciale ha stanziato nuove misure per i soggetti beneficiari dell’EuregioFamilyPass. Fino ad ora erano le famiglie con figli minorenni a poter usufruire di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per beni e servizi ma, con la delibera odierna, si apre una nuova pagina nel campo delle politiche a favore delle famiglie: entrano formalmente i nonni, quali nuovi soggetti fruitori della card, che possono quindi – da oggi – usufruire delle stesse tariffe agevolate delle famiglie, alla condizione che si presentino alle strutture o ai servizi aderenti assieme ai propri nipoti. Perché questa novità? Per promuovere un’inclusione attiva dei nonni all’interno dei nuclei familiari, sia in termini di riconoscimento del loro indiscusso ruolo di “ammortizzatore sociale”, nell’ambito della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, che nella volontà di favorire la coesione familiare intergenerazionale all’interno della Provincia autonoma di Trento.

Questo cambiamento culturale è partito “dal basso”: già negli ultimi anni alcune organizzazioni aderenti all’EuregioFamilyPass volontariamente avevano deciso di estendere le tariffe agevolate anche ai nonni, sollecitati dalle stesse famiglie che di frequente, per impegni lavorativi, facevano accudire i figli ai nonni. Questi ultimi si andavano quindi a sostituire al “ruolo di genitori” ma, dovendo utilizzare trasporti o accedere a servizi culturali nei musei, non beneficiavano, né per loro, né per i nipoti, di alcuna agevolazione.

Per far fronte a questa richiesta, la Giunta provinciale nel 2019 aveva già introdotto fra gli obiettivi della corrente legislatura l’estensione ai nonni dei benefici previsti dall’EuregioFamilyPass a favore delle famiglie con figli minorenni, in modo da sostenere e promuovere la rete parentale. Successivamente, nel 2021 la Giunta del GECT “Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino” con deliberazione aveva manifestato la volontà di estendere la categoria di utenti che usufruiscono dei vantaggi EuregioFamilyPass ai nonni. Oggi la Giunta provinciale ha deliberato l’ampliamento delle agevolazioni tariffarie ai nonni nell’ambito dei trasporti pubblici e dei servizi culturali.

1) Le agevolazioni nei servizi museali:

il costo di un biglietto a tariffa ridotta ai musei aderenti all’EuregioFamilyPass (compreso il servizio Muse Maxi Ooh e il servizio “salta coda” per famiglie con passeggino o zainetto porta bimbi), per il/i genitore/i assieme a uno o più figli minorenni; per i nonni assieme a uno o più nipoti minorenni. Un biglietto a tariffa intera nel caso in cui il/i genitore/i accedono assieme al museo con uno o più figli minorenni e ai nonni.

2) Le agevolazioni nei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano:

il costo del servizio pari al costo di un biglietto di corsa semplice per il/i genitore/i viaggianti con al seguito fino a 4 minorenni; per i nonni viaggianti con al seguito fino a 4 nipoti minorenni; per il/i genitore/i assieme a uno o più figli minorenni e ai nonni.

