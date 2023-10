Elezioni Provincia di Trento, si vota: modalità, liste e candidati

domenica, 22 ottobre 2023

Trento – Si rinnova oggi domenica, 22 ottobre, l’appuntamento con le urne per le elettrici e gli elettori trentini. Nella sola giornata di domenica si vota per l’elezione del Presidente della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio provinciale. I seggi sono 527, a cui si aggiungono i seggi speciali. Gli aventi diritto chiamati a esprimersi sono 441.510 di cui 224.563 femmine e 216.947 maschi.

I candidati alla carica di Presidente della Provincia sono 7, mentre i candidati al consiglio provinciale sono complessivamente 784, di cui 391 donne e 393 uomini, suddivisi in 24 liste.

Gli orari

Si vota nella sola giornata di domenica 22 ottobre appena terminate le operazioni preliminari (costituzione del seggio, controllo e timbratura delle schede) che iniziano alle 6, I seggi rimarranno aperti fino alle 22. Le operazioni di scrutinio il giorno seguente, lunedì 23 ottobre, alle 7.

Modalità di voto

Gli elettori riceveranno un’unica scheda dove saranno stampati i nomi dei candidati presidenti ed a fianco i simboli delle liste che li sostengono. È possibile votare il candidato presidente e una delle liste a questi collegate (cioè le liste che formano la relativa coalizione), con la possibilità di indicare fino a due preferenze per i candidati consiglieri delle lista scelta.

Per esprimere le preferenze si indicano i cognomi e, in caso di necessità, ossia quando ci sia possibilità di confondere più candidati, anche i nomi, oppure la data e il luogo di nascita. Nel caso in cui l’elettore esprima solo un voto di lista, questo è comunque valido anche come voto al candidato presidente a cui la lista è collegata.

Non è ammesso il voto “disgiunto”. Ovvero non è possibile votare per un candidato presidente e nel contempo per una lista che non lo sostiene.

Attenzione alle preferenze di genere

L’elettore può decidere di non esprimere nessuna preferenza, oppure di esprimerne una soltanto o di esprimerne due. Nel caso esprima una doppia preferenza, i candidati prescelti devono essere di genere diverso, quindi candidato-candidata o viceversa.

Cosa accade se si votano due donne o due uomini? La seconda preferenza (solo quella) viene annullata, mentre la prima preferenza resta valida così come il voto alla lista ed il voto al presidente.

Ricordarsi la tessera elettorale

Per poter votare occorre esibire al seggio un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Se hai smarrito la tessera elettorale o è piena, recati presso gli uffici elettorali del tuo Comune di residenza, aperti anche domenica 22 ottobre, e chiedine una copia.

Si ricorda inoltre che è proibito portare in cabina telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o riprodurre immagini.

Affluenza e risultati

Elezioni-2023 è il sito istituzionale realizzato dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con Trentino Digitale per i risultati delle elezioni provinciali 2023, raggiungibile a questo indirizzo: www.elezioni-2023.provincia.tn.it. Nel giorno del voto, domenica 22 ottobre, sul portale saranno visibili gli aggiornamenti con i dati dell’affluenza alle ore 11, 17 e 22. Lunedì 23 ottobre, giorno dello spoglio delle schede, saranno invece pubblicati in tempo reale i risultati mano a mano che procedono le operazioni di scrutinio che iniziano alle ore 7.

Si vota nei Comuni di: Ala – Albiano – Aldeno – Altavalle – Altopiano della V. – Amblar-Don – Andalo – Arco – Avio – Baselga di Pinè – Bedollo – Besenello – Bieno – Bleggio Superiore – Bocenago – Bondone – Borgo Chiese – Borgo d’Anaunia – Borgo Lares – Borgo Valsugana – Brentonico – Bresimo – Caderzone Terme – Calceranica al Lago – Caldes – Caldonazzo – Calliano – Campitello di Fassa – Campodenno – Canal San Bovo – Canazei – Capriana – Carisolo – Carzano – Castel Condino – Castel Ivano – Castello Tesino – Castello-Molina di F. – Castelnuovo – Cavalese – Cavareno – Cavedago – Cavedine – Cavizzana – Cembra Lisignago – Cimone – Cinte Tesino – Cis – Civezzano – Cles – Comano Terme – Commezzadura – Contà – Croviana – Dambel – Denno 1 – Dimaro Folgarida – Drena – Dro – Fai della Paganella – Fiavè – Fierozzo – Folgaria – Fornace – Frassilongo – Garniga Terme – Giovo – Giustino – Grigno – Imer – Isera – Lavarone – Lavis – Ledro – Levico Terme – Livo – Lona-Lases – Luserna – Madruzzo – Malé – Massimeno – Mazzin – Mezzana – Mezzano – Mezzocorona – Mezzolombardo – Moena – Molveno – Mori – Nago-Torbole – Nogaredo – Nomi – Novaledo – Novella – Ospedaletto – Ossana – Palù – Fersina – Panchià – Peio – Pellizzano – Pelugo – Pergine Valsugana – Pieve di Bono-Prezzo – Pieve Tesino – Pinzolo – Pomarolo – Porte di Rendena – Predaia – Predazzo – Primiero SMdC – Rabbi – Riva del Garda – Romeno – Roncegno Terme – Ronchi Valsugana – Ronzo-Chienis – Ronzone – Roverè della Luna – Rovereto – Ruffrè-Mendola – Rumo – Sagron Mis – Samone – San Giovanni di Fassa – San Lorenzo Dorsino – San Michele all’Adige – Sant’Orsola Terme – Sanzeno – Sarnonico – Scurelle – Segonzano – Sella Giudicarie – Sfruz – Soraga di Fassa – Sover – Spiazzo – Spormaggiore – Sporminore – Stenico – Storo – Strembo – Telve – Telve di Sopra – Tenna – Tenno – Terragnolo – Terre d’Adige – Terzolas – Tesero – Tione di Trento – Ton – Torcegno – Trambileno – Tre Ville – TRENTO – Valdaone – Valfloriana – Vallarsa – Vallelaghi – Vermiglio – Vignola-Falesina – Villa Lagarina – Ville d’Anaunia – Ville di Fiemme – Volano – Ziano di Fiemme

I CANDIDATI PRESIDENTI E LISTE COLLEGATE

Maurizio Fugatti: Noi Trentino per Fugatti presidente; Lega per Fugatti presidente; Fratelli d’Italia; Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC); Forza Italia; La Civica; Partito autonomista Trentino Tirolese-PATT; Fassa.

Alex Marini: Movimento 5 Stelle.

Francesco Valduga: Italia Viva; Campobase; Alleanza Verdi e Sinistra; Fascegn; Casa Autonomia.Eu; Azione; Partito Democratico del Trentino.

Filippo Degasperi: La me Val – Primiero Vanoi Mis; Onda; Unione Popolare.

Sergio Divina: Giovani per Divina presidente; Noi con Divina presidente; Alternativa Popolare per il Trentino.

Elena Dardo: Alternativa.

Marco Rizzo: Democrazia Sovrana e Popolare.

CANDIDATI PRESIDENTE, LISTE E CANDIDATI CONSIGLIERI PROVINCIALI

1) Candidato presidente: Maurizio Fugatti

LEGA FUGATTI PRESIDENTE

Giulia Zanotelli

Mirko Bisesti

Stefania Segnana

Roberto Failoni

Mara Dalzocchio

Roberto Paccher

Martina Loss

Alessandro Savoi

Roberta Baggia

Devid Moranduzzo

Alessia Baroldi

Denis Paoli

Natasha Cellana

Gianluca Cavada

Sandra Matuella

Willy Angeli

Martina Nogara

Mario Bianco

Mirella Piazzi

Gianni Festini Brosa

Deborah Pisoni

Giuseppe Filippin

Michela Porciani Gozzer

Carlo Giovannini

Ketty Rubino

Paolo Ianes

Silvana Scarabello Vettore

Roberto Lanza

Maria Rosa Scarpolini

Luigi Masato

Linda Tamanini

Massimo Raffaelli

Desiree Tonazzo

Alvise Salvetti

FRATELLI D’ITALIA

Claudio Cia

Francesca Gerosa

Stefano Bagozzi

Elisabetta Aldrighetti

Giacomo Bezzi

Francesca Barbacovi

Daniele Biada

Loretta Capri

Walter Clauser

Cinzia Cellucci

Carlo Daldoss

Elisa Dalla Santa

Walter Ferrazza

Bruna Dalpalù

Maurizio Freschi

Paola Depretto

Christian Girardi

Silvia Farci

Andrea Merler

Tundra Friol

Fulvio Micheli

Francesca Gabos

Maurizio Perego

Mirella Guarnieri

Danilo Perin

Monica Marinelli

Federico Rosina

Serena Patoner

Federico Secchi

Paola Pediconi

Giuseppe Urbani

Katia Rossato

Marco Zenatti

Elisabetta Zeni

FUGATTI PRESIDENTE

Achille Spinelli

Eleonora Angeli

Patrizio Caciagli

Roberta Baldessarelli

Franco Corso

Marcella Boccanera

Paolo Dal Rì

Antonella Brunet

Luca Fattor

Samuela Caliari

Fabrizio Franzoi

Claudia De Scolari Bonatti

Gian Luca Frizzi

Maria Lia Giordani

Federico Giuliani

Marisa Lanzerotti

Andrea Gottardi

Valentina Leonardi

Davide Intilla

Yasmine Mrich

Michele Moser

Ingrid Nardon

Roberto Oberburger

Silvia Pilati

Christian Pintarelli

Claudia Postal

Claudio Soini

Laura Radi

Matteo Tamanini

Monica Tasin

Giansante Tognarelli

Monica Tomasi

Giancarlo Turchini

Angelica Villotti

LA CIVICA

Mattia Gottardi

Vanessa Masé

Domenico Catalano

Marina Agostini

Mauro Corazza

Lara Bampi

Danny Dusatti

Alexandra Gamper

Andrea Facchinelli

Fabiola Gretter

Francesco Fantini

Irisa Kulja

Sandro Lorenzatti

Angela Lopiano

Antonio Magagna

Marina Mattarei

Fation Mullici

Graziella Menato

Massimo Negriolli

Ulrica Menegus

Giacomo Nicoletti

Michela Noletti

Michele Odorizzi

Erminia Parisi

Alberto Perli

Gloria Preschern

Roberto Piffer

Monica Ribon

Vinicio Sevegnani

Lorena Torresani

Luca Tomasi

Francesca Trettel

Matteo Zuccatti

Claudia Vergot

PATT

Simone Marchiori

Elena Albertini

Francesco Agnoli

Elisa Baldessari

Massimo Baggia

Barbara Balsamo

Leonardo Bort

Roberta Bergamo

Stefano Bresciani

Maria Bosin

Corrado Casagrande

Mariuccia Cemin

Stefano Dellai

Giordana Detassis

Mauro Fiamozzi

Francesca Endrizzi

Leopoldo Fogarotto

Marlene Filippi

Simone Fontanella

Giuliana Gilli

Claudio Gennari

Cecilia Leoni

Marco Gradassi

Elisa Lombardi

Walter Kaswalder

Licia Mittempergher

Lorenzo Ossanna

Vania Molinari

Mauro Stonfer

Maria Teresa Rosà

Mario Tonina

Mariangela Sandri

Fulvio Vanzo

Giulia Zanghellini

UDC

Cesare Scotoni

Cristina Flaim

Roberto Conci

Camilla Tettamanti

Vito Bertè

Elisa Cagnoni

Dimitri Masella

Anna Khasirskaya

Mirco Andreatta

Giordana Golin

Salvatore Busana

Eleonora Macario

Gabriele Zanlucchi

Cristina Nicolussi

Emilia Giuliano

Olesia Gongolo

Ruggero Morghen

Alessia Tonini

Mirco Benedetti

Marilena D’Andrea

Carlo Maria Agostini

Patrizia Cadei

Leonardo Cancellieri

Mariangela Busana

Antonio Saccoman

Roberta Pedrotti

Roberto Dal Rì

Lucia Sofia Paris

FORZA ITALIA

Giorgio Leonardi

Pamela Fugatti

Diego Rossato

Bruna Cunaccia

Antonio De Leo

Melania Dallago

Tiziano Rigotto

Elena Sechei

Stefano Benuzzi Malfer

Lucia Ferremi

Luigi Cristiano

Sonia Fenice

Michele Togni

Laura Gazzola

Marco Antonacci

Mirka La Sorsa

Gianluca Straffelini

Donatella Benvenuti

Luca Zotti

Enrica Ferrari

Davide Ioris

Aurora Zerbo

Mario Basile

Miriana Erlicher

Vincenzo D’Amico

Micaela Pedrotti

Daniele Gilli

Ginetta Giuliani

Matteo Gozzer

Claudia Cavallaro

Angelo Lorenzetti

Elisa Odorizzi

Quirini Lepore

Geanina Giurgica

FASSA

Luca Guglielmi

Lara Battisti

Jacopo Bernard

Moira Chiocchetti

Simone Congiu

Nicoletta Dallago

Martin Degiampietro

Fiorella Dalmasso

Mario Deluca

Antonella Daprai

Gianluigi De Sirena

Francesca Debertol

Edoardo Felicetti

Tea Dezulian

Riccardo Franceschetti

Manuela De Pellegrini

Samuel Lazzer

Fiorenza Felicetti

Armando Mich

Noemi Fontana

Marco Pederiva

Federica Ganz

Marco Pellegrin

Giorgia Pellegrin

Francesco Pitscheider

Nadia Laura Pitto

Fulvio Pitscheider

Tanja Rizzi

Davide Schiavone

Laura Seguso

Omar Vasile

Alessia Vian

Filippo Zanoner

Valentina Zanon

2) Candidato presidente: Alex Marini

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Salvatore Alescio

Giulio Angelini

Angela Asciutto

Giuseppe Cestari

Mariagrazia Cherotti

Marcella Concli

Vanda Cristelli

Maurizio Dal Bianco

Alessandro Dalbosco

Dario Di Blasi

Adolfo Di Corrado

Paolo Di Gaetano

Gabriele Di Rosa

Bruna Fellin

Gloria Fontana

Annamaria Frioli

Daria Giacomolli

Clirime Ibrahimllari

Carmen Martini

Andrea Matteotti

Paolo Minotto

Marco Montebello

Giovanna Murgia

Carmen Odorizzi

Francesca Osti

Lorenza Pedrini

Luca Pizzini

Michele Setti

Caterina Sorbara

Marina Stefani

Rudi Tranquillini

Marco Valle

Cristiano Zanella

Tullia Zanetti

3) Candidato presidente: Francesco Valduga

PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO

Giulia Bergamo

Andrea de Bertolini

Giuditta Berloffa

Stefano Bosetti

Rosanna Boschetti

Paolo Burli

Michela Calzà

Mirko Casagrande

Daniela Fait

Alessandro Dal Ri

Mariachiara Franzoia

Maurizio Gaio

Lucia Maestri

Andrea La Malfa

Claudia Merighi

Pierluigi La Spada

Arianna Miorandi

Walter Largher

Valentina Mustaffi

Claudio Malfer

Daria Ortombina

Alessio Manica

Francesca Parolari

Roberto Pallanch

Giulia Pietroletti

Lorenzo Pedergnana

Clelia Sandri

Domenico Spinella

Eleonora Stenico

Gerri Stefani

Elisa Viliotti

Paolo Zanella

Angela Zampedri

Roberto Zoanetti

CAMPOBASE

Roberta G. Arcaini Orsingher

Remo Avi

Monica Aste

Giorgio Bagozzi

Romina Baroni

Mario Bortot

Daniela Casagrande

Claudio Cemin

Maria Ceschini

Angelo Dalpez

Cristina Chistè

Davide Demozzi

Anastasia Facchinelli

Giorgio de Vigili

Elisa Faoro

Silvano Dominici

Camilla Gazzini

Alberto Frisanco

Daniela Gruber

Alessandro Giori

Chiara Maule

Fabrizio Inama

Carmen Noldin

Michele Malfer

Mirella Nones

Tiziano Maranes

Silvia Orri

Mirko Montibeller

Emanuela Rossini

Simone Santuari

Silvana Selmi

Roberto Stanchina

Maria Angela Zadra

Roberto Zampiccoli

CASA AUTONOMIA.EU

Paola Demagri

Michele Dallapiccola

Chiara Arnoldi

Alessio Anselmo

Maria Pia Calza

Alessandro Borgonovo

Maddalena Caneppele

Giovanni Delladio

Jessica Caumo

Federico Joniez

Elena Claudia Chincarini

Dobce Josimov

Luciana Conci

Cristiano Moiola

Marisa Dolzani

Stefano Moltrer

Elisabetta Gardumi

Sunil Pellanda

Elda Lolli

Walter Pruner

Mariastella Loss

Lorenzo Tomazzoli

Sonia Minelli

Alan Torresani

Valentina Musmeci

Guido Trebo

Carla Podetti

Doriano Valer

Nicoletta Postal

Massimo Mec Vassallo

Paola Maria Taufer

Gianluca Zambelli

Alice Vettore Carraro Civettini

Massimo Zeni

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Lucia Coppola

Jacopo Zannini

Renata Attolini

Roberto Calzà

Caterina Bertotti

Paolo Bolner

Renza Bollettin Barbagli

Mirko Carotta

Matilde Bottesi

Enrico Cofler

Francesca Caprini

Michele de Candia

Elisabetta Coppi

Andrea Delmonego

Ornella Dorigatti

Matteo Furlani

Btissam El Hadi

Fabio Giuliani

Anzhela Kotyk

Luigino Gottardi

Karin Niderjaufner

Marco Ianes

Lyuba Pederzolli

Andrea Massironi

Lucia Poli

Stefano Musaico

Rosangela Silva Feitosa

Marco Piantoni

Sara Sobotka (Aspasia)

Jotta Videira

Sara Tait

Taner Yetim

Sabrina Zendri

Tullio Zampedri

AZIONE

Massimiliano Mazzarella

Alessia Tarolli

Andrea Boninsegna

Sanda Andras

Andrea Cavazzani

Joyce Cossa

Isacco Corradi

Martina Cvajner

Luciano Cunial

Claudia Dallago

Paolo Farinati

Eleonora Della Moretta

Gabriele Leita

Maria Di Sevo

Michele Schwarz

Valentina Faustini

Enzo Soraperra

Giovanna Flor

Andrea Tomasoni

Sofia Leonardelli

Vittoriano Uez

Paola Moschini

Nicolò Vivori

Maurizia Rosa Scaletti

Maurizio Zeni

Debora Vichi

ITALIA VIVA

Donatella Conzatti

Enrico Bettini

Franca Bellorio

Matteo Bonetti Pancher

Sara Cainelli

Maurizio Camin

Maria Ceaglei

Samuele Campestrin

Susana Gabriela Fabian

Marco Combetto

Claudia Ferrari

Leonardo Comper

Stefania Giampalmo

Emanuele Corn

Klarita Gjerji

Marino Creazzi

Erinda Mici

Giuliano Gardumi

Patrizia Omezzolli

Renzo Lenzi

Jennifer Pizzini

Riccardo Lucatti

Hyacinthe Sene Pulcherie

Cristian Pancher

Gisella Slaviero

Filippo Pulvirenti

Laura Uez

Roberto Sani

Marina Palma Rita Vigorito

Giovanni Sbetti

Cristina Widmann

Roberto Troncon

Mariangela Ziller

Pietro Zanotelli

FASCEGN

Alice Bazzocco

Damiano Bernard

Michela Cemin

Donato Calligari

Lisanna Cincelli

Thomas Dantone

Lucia Dellagiacoma

Stefan Depaul

Roberta Dellantonio

Riccardo Donei

Cristina Donei

Giulio Florian

Fernarda Favè

Francesco Gabrielli

Mirella Florian

Matteo Gross

Jasmine Grasser

Renato Micheluzzi

Monika Leitner

Roberto Pellegrini

Elena Pellegrin

Luca Rasom

Serena Pellegrin

Matthias Sieff

Ilaria Petrone

Vincent Stambè

Fabiola Spinel

Amedeo Valentini

Perla Veludo

Andrea Weiss

Elisa Zanet

Andrea Zanoner

Annalisa Zorzi

Simone Zulian

4) Candidato presidente: Filippo Degasperi

ONDA

Gloria Canestrini

Giovanni Salvatore Bella

Elena Adami

Aldo Collizzolli

Sara Battistella

Nicola Cologna

Barbara Calliari

Massimo Corradini

Cristina Canal

Umberto Cristofari

Maria Rosa Caola

Paolo Crusi

Giovanna Chiarani

Leonardo De Caro

Monica Ghezzi

Germano Fatturini

Cinzia Giovannini

Gabriele Galli

Daniela Gualazzi

Ivo Ioriatti

Michela Lupi

Marco Moientale

Erika Moltrer

Catello Muollo

Marina Naimor

Giovanni “Johnny” Perugini

Sabrina Varesco

Ivan Abel Robert

Angela Verardo

Giovanni Spagnolli

Letizia Vicari

Salvatore Andrea Spena

Meri Vicentini

Angelo Trainotti

LA ME VAL – PRIMIERO VANOI MIS

Giuseppina Romagna

Daniele Gubert

Laura Zampiero

Gianni Bellotto

Carla Longo

Valentino Bettega

Alessia Cemin

Franco Lemma

Maria Giulia Dalla Santa

Giovanni Gobber

Sandrina Iagher

Dennis Dalla Santa

Silvana Faoro

Martino Simon

Daniela Sperandio

Lorenzo Gubert

Pierina Malacarne

Moreno Mastel

Lina Pradel

Aldo Martina

Bianca Pastori

Michele Bancher

Laura Giacomelli

Filippo Iagher

Sandra Giusti

Marco Turra

Claudia Domiziana Zanella

Marco Scalet

Alessandra Pinto

Antonio Forti

Daria Rossi

Francesco Piscioli

Marta Rossaro

Emilio Talmon

UNIONE POPOLARE

Giuliano Pantano

Valeria Allocati

Lorenzo Abram

Barbara Armellini

Danilo Baldessari

Renata Avancini

Sergio Balestra

Irene Castellani

Maurizio Cari

Alessandra Ciccarelli

Ivo Cestari

Claudia Demattè

Stefano Cristofori

Giuseppina Di Marco

Luigi Benedetto Dappiano

Grazia Francescatti

Claudio Della Volpe

Simonetta Lucarelli

Pierluigi Frizzera

Neva Mancuso

Luigi Gadotti

Maria Teresa Marostica

Giovanni Gasperi

Patrizia Rigotti

Giordano Pontalti

Deborah Tartarotti

Antonio Raspadori

Marizia Letizia Tonelli

Roberto Simeoni

Maria Grazia Vitale

Mario Voltolini

5) Candidato presidente: Sergio Divina

ALTERNATIVA POPOLARE

Ivano JoB

Gabriella Maffioletti

Claudio Civettini

Loredana Bettonte

Claudio Eccher

Maria Teresa Bortolami

Luca Paternoster

Annachiara Bigoni

Nicola Benvenuto

Letizia Valentini

Giorgio Eccher

Grazia Maria Campi

Mirko Cigalotti

Barbara Battistello

Leonardo Divan

Eddi Titta

Daniele Bertè

Valentina Sacco

Giuseppe Resta

Elisa Taverna

Giancarlo Leonardelli

Cristina Fontanari

Andrea Maschio

Isabella Casagrande

Roberto Leoni

Gina Zerlottini

Gianfranco Deflorian

Karen Giuranna

Claudio Villotti

Daniela Lovato

Pompeo Risser

Jennifer Jane Bridi

Stefano Elena

Carla Zanella

NOI CON DIVINA

Vittorio Bridi

Melissa Andreotti

Pietro Marconi

Daniela Fronza

Mauro Anzolin

Lara Tomedi

Silvano Marches

Francesca Rigo

Gianfranco Rizzà

Silvana Anderle

Franco Toccoli

Monica Marchesan

Franco Nicolussi

Gianna Rizzato

Gianfranco Girardi

Maria Bortolon

Sergio Eccher

Arduina Savian

Tommaso Paoli

Giovanna Buonadonna

Fabio Armani

Luciana Stablum

Raffaele Mezzani

Pia Cristofolini

Miler Dalla Cort

Barbara Currò Dossi

Franco Sordo

Loretta Cappelletti

Nazareno Molesini

Stefania De Bianchi

Dario Granello

Carmen Gasperi

GIOVANI PER DIVINA PRESIDENTE

Luca Valentini

Carolina Roat

Damiano Cucino

Monica Eccher

Davide Giomelli

Isabell Alondra Oprea

Mattia Marinchel

Stella Serena Miori

Angelo Giaffreda

Margaret Bassi

Pietro Depasquale

Alessia Bisignano

Alessandro Oppo

Alice Porta

Davide Valgimigli

Stefania Abbadessa

Nicola Pisetta

Silvia Sassi

Alan Baldessari

Alessia Giacca

Patrizio Bertoldi

Catalina Maria Matei

Luis Bryan Bustos Feijoo

Valeria Ghezzi

Stefan Colombo

Federica Bottura

Michele Rendina

Eliana Garbari

Marco Eccher

Cinzia Tait

6) Candidata presidente: Elena Dardo

ALTERNATIVA

Marco Zucchelli

Angela Di Ianni

Alberto Matassoni

Annarita Corradini

Emilio Salvotti

Alberta Sinibaldi

Andrea Ravanelli

Angelina Murru

Mirco Rattin

Claudia Basso

Paolo Largher

Francesca Pisetti

Francesco Sinibaldi

Francesca Giacomin

Tommaso Tavernini

Manuela Turchetti

Maurizio Sordo

Aida Speranta Udeanu

Rocco Francesco Matassoni

Michele Zucchelli

Lindita Meta

Gianluigi Marchesi

Iolanda Saporito

Luca Pinter

Adriana Giuliani

Michela Scarantino

Miranda Carmagnola

7) Candidato presidente: Marco Rizzo

DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE

Roberto Cappelletti

Fiorella Contino

Tomas Azzolini

Dianella Cristoforetti

Aleksandro Bonelli

Marina de Carneri

Andrea Cemin

Annalisa Decarli

Lorenzo Dalprà

Lorenza Elricher

Enrico Liquori

Simonetta Gabrielli

Mattia Maistri

Francesca Garzetti

Mario Manini

Giovanna Giugni

Simone Marletta

Chiara Lora

Mauro Mazzetti

Silvia Moser

Fabio Michelini

Doris Pascotto

Daniel Montelli

Alexandra Sciuto Tigulea

Rocco Rampino

Paola Sartori

Maurizio Rigo

Rita Segata

Giovanni Rullo

Patrizia Speranza

Francesco Costantino Sotgia

Giovanna Tommasini

Sergio Violante

Vera Vigliotti