Apertura dei mercatini natalizi a Vermiglio: il programma

giovedì, 8 dicembre 2022

Vermiglio (Trento) – Primi eventi natalizi a Vermiglio (Trento): oggi – giovedì 8 dicembre, alle 17 – inaugurazione dei mercatini di Natale in piazza a Fraviano e del percorso degli omini di fieno nel centro storico di Fraviano, vicolo di Somacort, Casel e dintorni. Inoltre è previsto l’intrattenimento per bambini e musica dal vivo con il Duo Fiamaz.

I mercatini de “El Nos Nadal” saranno aperti dalle 17 alle 21 oggi, martedì 13, ricorrenza di Santa Lucia, sabato 24, lunedì 26, giovedì 29 dicembre e lunedì 2 gennaio.

Dopo l’evento odierno, martedì 13 dicembre, alle 17, ai mercatini passerà anche Santa Lucia per lasciare un piccolo dono a tutti i bambini presenti. La chiusura dei mercatini è in programma lunedì 2 gennaio. Durante tutti i giorni di apertura il “Gruppo Animiamoci” rallegrerà il pomeriggio e inizio serata.