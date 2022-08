Successo a Ponte di Legno di Guido Rimonda e dei Solisti della Camerata Ducale

domenica, 14 agosto 2022

Ponte di Legno – Successo a Ponte di Legno (Brescia) di Guido Rimonda e dei Solisti della Camerata Ducale con “Smile-Uno Stradivari al cinema”. La magia della musica dal vivo sulle immagini di film che hanno fatto la storia del cinema d’ogni epoca: è quanto hanno proposto Guido Rimonda e i Solisti della Camerata Ducale con “Smile-Uno Stradivari al cinema”, concerto con videoproiezione che faceva parte del cartellone del festival “Sulle vette dell’armonia”, inserito nella rassegna “Una montagna di cultura…la cultura in montagna”, punto fermo dell’estate di Ponte di Legno, organizzata dall’associazione MirellaCultura in collaborazione con la Pro Loco. Una serata di quell’intensità emotiva che sanno dare soltanto la grande musica e i grandi film, conclusa con una incursione nell’attualità, legata alla scomparsa di Piero Angela, al quale è stato dedicato un tributo con l’Aria dalla III suite BWV 1068, nota anche come Aria sulla quarta corda. Applausi scroscianti e pubblico entusiasta per un evento sicuramente di grande impatto.

Guido Rimonda, con il suo celebre Stradivari Leclair, e i Solisti (Marina Martianova, Francesca Ripoldi, Lorenzo Lombardo, Daniele Bogni e Simone Di Lalla) hanno eseguito quindici brani tratti dalle colonne sonore di Tempi Moderni (proprio Smile), Les Parapluies dr Cherbourg, Profumo di donna, Schindler’s list, Il postino, Nell’Anno del Signore, Il colore viola, C’era una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso, Giochi proibiti, Orfeo Negro, Il processo, Il cacciatore, Notting Hill, Tango. Una carrellata di successi esaltata dalla musica dal vivo che, a sua volta, ha trascinato il pubblico.

Dopo questa serata, Guido Rimonda – in questo caso con l’altro suo prezioso violino, il Gasparo da Salò – tiene oggi pomeriggio alle 17:30 un concerto en plein air, fra le baite di Case di Viso, il borgo antico a pochi chilometri da Ponte di Legno. Il titolo “Ritorno alle origini” si riferisce proprio allo strumento del Cinquecento che Gasparo da Salò realizzò con legno degli alberi dell’Alta Val Camonica. Musiche di Paganini e di Viotti nel programma.

Il festival “Sulle Vette dell’Armonia” si concluderà martedì 16, con il tradizionale Concerto di Ferragosto di Ramin Bahrami, intitolato “Tra Oriente e Occidente”.