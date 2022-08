Ponte di Legno, Luca Giarelli presenta “Stregoneria nelle Alpi”

mercoledì, 10 agosto 2022

Ponte di Legno – Questa sera – mercoledì 10 agosto, alle 20:45 – nelle sala dell’Unione dei Comuni a Ponte di Legno (Brescia) verrà presentato il libro “Stregoneria nelle Alpi” con un intervento sulla caccia alle streghe in Valle Camonica tra Quattro e Cinquecento di Luca Giarelli (storico e archivista).

Luca Giarelli è guida turistica, archivista e storico dell’età Medievale e Moderna. È vicepresidente della Società Storica e Antropologica di Valle Camonica. Si è occupato di studi in ambito storico, archivistico, archeologico e antropologico. Ha promosso convegni, seminari, pubblicazioni, attività e progetti in ambito culturale relativi all’arco alpino.

Il libro “Stregoneria nelle Alpi. Malefici, processi, inquisitori e roghi” raccoglie gli atti della giornata di studio svolta a Breno il 12 ottobre 2019 durante omonimo IX convegno I.S.T.A. (Incontri per lo Studio dei Territori Alpini).

E’ una raccolta di saggi storici e antropologici che illustrano diversi aspetti della stregoneria nell’arco alpino. Tra gli argomenti esaminati: le persecuzioni contro le streghe in Valle Camonica e nel Bresciano, nel Bergamasco e in Valsassina, gli “strion” della Val Poschiavo, le “masche” del Piemonte, le inquisizioni in Val d’Aosta, Val Mesolcina, Val Lagarina e Cadore, le Krivapete delle valli del Natisone.

Nel volume sono presenti anche gli atti del convegno “1518. Inquisitori e streghe nelle Alpi lombarde” (nella foto) giornata di studio in ricordo di Massimo Prevideprato. In appendice una selezione di documenti e bolle papali tra le più comunemente citate relativamente alle posizioni della Chiesa in merito a eresia e stregoneria.