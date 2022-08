Ponte di Legno ha ricordato Paolo VI a 44 anni dalla morte

domenica, 7 agosto 2022

Ponte di Legno – Ponte di Legno (Brescia) ha ricordato Papa Paolo VI nel 44° anniversario della sua morte. Davanti ai nipoti di Papa Montini, nella chiesa parrocchiale di Ponte di Legno l’Orchestra Vivaldi di Valle Camonica, diretta dal maestro Silvio Maggioni, ha eseguito un concerto “Di musica e di pace”.

La celebrazione di Paolo VI nell’anniversario della sua morte (il 6 agosto del 1978) è ormai una consuetudine che la rassegna “Una montagna di cultura…la cultura in montagna”, organizzata da MirellaCultura insieme alla Pro Loco, riserva nei suoi appuntamenti estivi per celebrare la figura e il pensiero del bresciano Giovanni Battista Montini, che alla Valle Camonica, e soprattutto a Ponte di Legno, era particolarmente legato.

Per ricordare il “pensiero di modernità e di pace” di San Paolo VI, papa progressista capace di interpretare il suo tempo fino a istituire la Giornata Mondiale della Pace (che dal 1968 si celebra ogni primo gennaio) e il Segretariato per i non credenti, I Soliti dell’Orchestra da Camera Vivaldi di Valle Camonica hanno proposto un concerto nel segno proprio anche della modernità. Partendo dalla grande tradizione classica di Haendel (“Lascia ch’io pianga” e “”Ombra mai fu”, interpretate dal soprano Elena Bertocchi) e Bach (concerto in fa minore), il programma ha proposto anche musiche di Michele Mangani (“Jewish suite” per flauto, clarinetto e archi) e Giancarlo Facchinetti (“Serenata” per archi), per arrivare alle più moderne “Over the Rainbow” (di Harold Arlen) e “Imagine” (di John Lennon) interpretate dalla giovane cantante Laura Maggioni. Applausi convinti per tutti e per Savina Zani al flauto.

Il concerto dedicato a San Paolo VI è stato solo uno degli appuntamenti che la rassegna “Una montagna di cultura…la cultura in montagna” riserva alla grande musica. Questa sera al Centro Congressi Mirella il pianista Francois-Joel Thiollier apre una settimana di grandi appuntamenti, che culmineranno il 14 agosto con un concerto “en plein air” del violinista Guido Rimonda a Case di Viso e il 16 agosto con il “Concerto di Ferragosto” del pianista Ramin Bahrami. In mezzo l’appuntamento “la meglio gioventù” (Julian Kainrath al violino e Luigi Carroccia al pianoforte, 9 agosto) e una serata al cimitero di Ponte di Legno con Giulia Rimonda che, con il suo violino, porterà l’incanto di Bach nel luogo del ricordo.