Ponte di Legno, Capodanno e non solo all’insegna della musica

martedì, 27 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Numerosi appuntamenti con la musica verso il Capodanno in Alta Valle Camonica. A Ponte di Legno (Brescia) stasera dalle 20.45 al Palazzetto dello Sport va in scena il Concerto di Natale, con entrata libera. Protagonisti i solisti Simone Fenotti (Tenore) e Stela Dicusarà (Soprano), con Laura Maggioni Voce Solista, il maestro Giuseppe Gelmini e Silvio Maggioni direttore concertatore. Presenta Savina Zani all’evento firmato dalla Pro Loco nell’orgamizzazione.

La musica prosegue protagonista in piazza a Ponte di Legno col Winter Music Festival, da giovedì 29 dicembre quattro appuntamenti nel tardo pomeriggio: in sequenza si esibiranno Music in the dark 2.0 (29/12), Nautiblues (30/12), In The Mood & Ilaria Perletti (01/01) e Ladiesgang (02/01) dalle 17.30.

Per i più giovani invece tre serate con concerti al Palazzetto dello Sport, con lo Snow Birth: Miles e Bresh sono attesi giovedì 29 dicembre, a Capodanno ci saranno Merk & Kremont, UDJ e Rudeejay mentre il 7 gennaio sarà il turno di Gabry Ponte.

La Festa di Capodanno invece prevede per il 31 dicembre dalle 17 alle 19 animazione e musica in piazza XXVII Settembre, alle 19 la fiaccolata dei maestri di sci con spettacolo pirotecnico e poi la grande Festa in piazza.