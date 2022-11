L’infinito in matematica, incontro sul Talete in biblioteca Rajna a Sondrio

mercoledì, 9 novembre 2022

Sondrio – Incontro sul Talete, l’infinito in matematica. In biblioteca Rajna a Sondrio domani – giovedì 10 novembre, alle 17:30 – è in programma la conferenza conversazione con i matematici Carlo Morini e Luca Pellegrini. Il tema: “Tutta colpa di Talete”, conversazioni con i due illustri matematici.

Il professor Carlo Morini, laureato in matematica a Pavia, ha proseguito i suoi studi a Oxford e Ferrara, dove ha insegnato per anni all’Università della città; il dottor Luca Pellegrini, laureato in matematica a Pavia, è attualmente impegnato nella stesura della tesi magistrale su particolari reti neurali.

L’infinito è un concetto a cui tutti nella vita hanno almeno una volta pensato e per millenni ha ispirato filosofi, scrittori, matematici. La conferenza tratterà il tema dell’infinito all’interno della matematica. Per partecipare non è necessaria nessuna competenza in campo matematico.

L’incontro è organizzato dalla Biblioteca Rajna in collaborazione con l’Associazione culturale Bradamante ODV. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti; ai partecipanti è consigliato indossare mascherina FFP2.

Info: biblioteca Rajna di Sondrio – Tel. 0342 526273 – email biblioteca@comune.sondrio.it