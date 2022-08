Iniziate tra Castro e Predore le riprese di The old guard 2

lunedì, 1 agosto 2022

Castro – Iniziate le riprese di The old guard 2, le cui scene finali avranno come sfondo il Sebino, la litoranea tra Castro (Bergamo) e Predore (Bergamo) e immagini d’inseguimento. Fino al 6 agosto sulle sponde del lago d’Iseo e sulla litoranea bergamasca saranno girate alcune scene di Devon House, titolo provvisorio di The Old Guard 2, film che sarà trasmesso direttamente su Netflix nel giugno 2023.

LE CHIUSURE – Oggi la chiusura a Castro della litoranea fino alle 22:15 e dalle 21:45 di stasera fino alla mezzanotte alle 00:15 di venerdì 6 agosto, sarà interdetto il tratto della litoranea da Solto Collina (Bergamo) a Riva di Solto (Bergamo). Inoltre domani martedì 2 agosto – dalle 14:45 alle 19:15 – sarà chiuso il percorso comunale di via Porto a Riva di Solto. Per i residenti e i turisti l’alternativa è raggiungere i paesi che si trovano nell’alto o basso lago percorrendo un’alternativa: la provinciale che sale fino a Solto Collina e si immette sulla statale 42 della Val Cavallina. Venerdì chiusura tra l’inizio e la fine della galleria di Portirone dalle 5:45 alle 22:15 e stesso orario anche sabato, ma nel tratto che dalla località Moia a Tavernola porta lungo la galleria del Corno e la strada che costeggia i Tassodi di Predore, fino a Casa Amati. Venerdì e sabato saranno i giorni più complessi, sia per il flusso turistico che inevitabilmente transiterà, sia per l’assenza di strade alternative da percorrere. E’ stato istituito un collegamento in motonave tra Tavernola e Riva e tra Tavernola e Predore e le corse saranno effettuate ogni ora dalle 8 alle 18, in coincidenza con gli orari dell’autobus. Anche i parcheggi sono vietati nei Comuni di Castro, Riva di Solto, Solto Collina, Parzanica, Tavernola e Predore.