Ciak su lago d’Iseo, servizio sostitutivo gratuito della Navigazione

mercoledì, 3 agosto 2022

Costa Volpino – Navigazione Lago d’Iseo, per consentire le riprese di Netflix, il sequel di “The Old Guard” con protagoniste due stelle dello star system Charlize Theron e Uma Thurman, la cui presenza sul set del lago d’Iseo sta generando molta attesa e curiosità, attiva servizio sostitutivo nei giorni 5 e 6 agosto. Il servizio è gratuito e con obbligo di mascherina FFP2 a bordo.

Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, informa che nei giorni 5 e 6 agosto 2022 sarà attivato un servizio sostitutivo lungo la litoranea che collega Tavernola Bergamasca (Bergamo) e Riva di Solto (Bergamo) il 5 agosto, e sulla tratta Tavernola Bergamasca – Predore (Bergamo) il 6 agosto. Gli orari del servizio di navigazione, con le coincidenze del servizio via terra con bus, sono disponibili sulle pagine social e sul sito www.navigazionelagoiseo.it.

Il servizio sostitutivo, che è stato richiesto dalla Prefettura per agevolare le riprese cinematografiche in corso sul lago d’Iseo, sarà gratuito e per salire a bordo è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 attualmente in vigore sui mezzi di trasporto pubblico locale.