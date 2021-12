Breno: scene di Natale e mostra sulla Natività a Museo Camuno

sabato, 4 dicembre 2021

Breno – Scene di Natale nelle opere del Museo Camuno di Breno (Brescia). Oggi – sabato 4 dicembre, alle 16 – è in calendario l’inaugurazione della mostra.

Nella sua vocazione di luogo della cultura, il Museo Camuno si rivolge al pubblico con una piccola esposizione inerente al tema della Natività. L’evento è l’occasione per indagare alcune opere del museo, esposte e in deposito, così da svelare inattese sorprese in particolare per alcuni manufatti e incisioni finora mai studiati. L’iniziativa è condivisa e organizzata con la parrocchia di Breno, che ha messo a disposizione le proprie opere per il presente catalogo. La mostra, infatti, non è circoscritta solo alle sale del museo; il percorso proposto è da stimolo ai visitatori affinché scoprano le opere d’arte raffiguranti episodi della Natività, conservate in alcune chiese brenesi. Si tratta di una sperimentazione di un museo diffuso, in cui CaMus e parrocchia di Breno mettono in condivisione i propri beni artistici per una esposizione congiunta.

Sono in mostra vari dipinti e incisioni compresi tra il XVII e XX secolo raffiguranti il ciclo dell’Infanzia di Cristo: Natività, Adorazione dei pastori, Adorazione dei Magi, Fuga in Egitto, Riposo durante la fuga in Egitto, Presentazione al Tempio, Circoncisione di Gesù, Sacra Famiglia.

Eccezionali sono tre statuette da presepio di produzione napoletana del Settecento realizzate in legno, terracotta, vetro e con abiti in seta. Per la cultura ortodossa è esposta una Adorazione dei Magi del Seicento di produzione bizantina. Recentemente studiata è una rara formella in terracotta di origine parmense della seconda metà del Cinquecento raffigurante l’Adorazione dei pastori. La mostra fa parte del percorso ideato dalla Pro loco e il Comune di Breno, “GIRAPRESEPI 2021”: i visitatori potranno ammirare nel centro storico vari presepi esposti nelle vetrine dei commercianti; nella chiesa di Sant’Antonio, l’associazione “Gruppo Presepi” espone vari esemplari di produzione artigianale. Nel complesso Breno consente di visionare presepi di varie culture, tecniche artistiche, epoche nel Museo Camuno, nelle chiese e nei negozi.

Il catalogo della mostra prende in esame 33 opere alcune delle quali esposte nelle chiese brenesi. Nel catalogo è pubblicato un saggio di don Mario Bonomi, parroco di Breno e vicario di zona.

Ancora una volta il Museo Camuno, seguendo le volontà di don Romolo Putelli suo fondatore, diventa luogo di conservazione, esposizione e studio a disposizione del territorio, con scambi e confronti culturali per la promozione della ricerca, volta a una maggiore consapevolezza del patrimonio artistico brenese.

Orari apertura: da lunedì a giovedì 9-12; venerdì 15-18; sabato 9-12 e 15-18; domenica 15-18.

Ingresso gratuito: obbligo di green pass

Per info e prenotazioni: tel. 0364 322603 – 0364.323343:; uff.turismo@comune.breno.bs.it