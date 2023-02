Archivio delle Storie: a Cividate primo incontro del Circolo Ghislandi

lunedì, 27 febbraio 2023

Cividate Camuno (Brescia) – Prendono avvio questa sera gli incontri del Circolo culturale Guglielmo Ghislandi, nella sede dell’archivio Storico in via Santo Stefano a Cividate Camuno (Brescia). I cinque incontri inseriti nell’Archivio delle Storie è un progetto del Circolo culturale Guglielmo Ghislandi per valorizzare le storie e la documentazioni dei fondi d’archivio, attraverso il coinvolgimento di ricercatori, appassionati simpatizzanti e lettori.

Oggi – lunedì 27 febbraio, con inizio alle 20:30 – Danilo Fedriga presenta “Dalla steppa russa ai lager nazisti”.

“Presupposto di questa iniziativa – anticipano gli organizzatori – è la ricchezza del passato del nostro paese e della sua tradizione culturale in cui i presidi della cultura, biblioteche e archivi storici, possiedono patrimoni rilevanti dal punto di vista informativo e storico”.

I cinque incontri:

lunedì 27 febbraio alle 20:30 Danilo Fedriga presenta “Dalla steppa russa ai lager nazisti“

lunedì 6 marzo alle 20:30 Sara Brizzi presenta “Carlotta. Streghe, fantasmi e luoghi misteriosi in Valle Camonica“

lunedì 13 marzo alle 20:30 Franco Michieli presenta “L’abbraccio selvatico delle Alpi”

lunedì 20 marzo alle 20:30 Gaudenzio Ragazzi presenta “La danza delle origini“

lunedì 27 marzo alle 20:30 Andrea Cominini presenta “Peter Churchill“

Iscrizione obbligatoria al link www.archiviodellestorie.eventbrite.it o per mail a circologhislandi@gmail.com.