Alpe Cimbra, il programma con tutti gli appuntamenti del weekend

giovedì, 21 luglio 2022

Folgaria – Un altro weekend di relax, iniziative ed appuntamenti nel fresco dell’Alpe Cimbra: cultura, sport e il Festival del Gioco grandi protagonisti.

PROGRAMMA

Sabato 23 luglio 2022

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SU GOTTHARD BONELL – TRA LUCE E PENOMBRA – FOLGARIA, MASO SPILZI ore 18.00

“Le montagne sono le grandi cattedrali della terra, con i loro portali di roccia, i mosaici di nubi, i cori dei torrenti, gli altari di neve, le volte di porpora scintillanti di stelle.” (John Ruskin)

Anche quest’estate le porte del fienile di Maso Spilzi si aprono al mondo dell’arte e questa è la volta di un celebre artista sudtirolese. Maestro del ritratto, della figura umana, del paesaggio e della natura morta, Gotthard Bonell si serve di questi generi non solo in senso classico, ma anche per creare nuove e particolari forme di rappresentazione.

I quadri di Bonell sono da scrutare, con occhio esploratore e rapace. Stupiscono la qualità del segno e della pittura, la sicurezza nelle scelte compositive. Bonell ritrae la roccia, i suoi misteriosi anfratti, le ripide pareti nascoste nell’ombra, il risvegliarsi della natura alle prime luci dell’alba, quando i colori nell’aria sfidano il pittore e la sua maestria nel saperne cogliere il lucore. La montagna diviene corpo, volto, sentimento, emozione. Bonell ha trasposto sulla tela una montagna ideale, che è al contempo reale e trasfigurata, conosciuta e agognata, concreta e immaginaria, una montagna interiore che, rimanendo fedele alla sua poetica, si fa corpo pulsante di emozione e visioni.

Aperta dal 24 luglio all’11 settembre 2021 dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso gratuito.

INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL DEL GIOCO 2022 – FOLGARIA, PIAZZA MARCONI ORE 21.00

Grande spettacolo a cura della compagnia Bromos Cabaret Marichetti direttamente dal Circo Paniko

FESTIVAL DEL GIOCO 2022

Quattro giorni dedicati alla famiglia con un programma ricco di appuntamenti per grandi e piccini. I protagonisti della fiaba dell’Alpe Cimbra Perti e Fliflick vi accompagneranno a Folgaria, Lavarone, Lusérn e Alt. della Vigolana facendovi scoprire le bellezze, le tradizioni e la cultura di queste montagne.

L’idea del Festival è nata alcuni anni fa rileggendo delle antiche leggende dell’Alpe Cimbra i cui personaggi ben si prestavano a trasferire, in chiave moderna, i valori della montagna, le tradizioni, la storia e l’amore per la natura. Ecco allora prendere vita la streghetta Perti, il folletto FliFlick, lo stregone Bertold: all’inizio semplici personaggi della Fiaba dell’Alpe Cimbra – che fa da filo conduttore a tutte le attività del Festival – oggi protagonisti in carne e ossa degli eventi principali quali la lanternata, la preparazione della pozione di Bertold o compagni di gioco!

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

DOMENICA 24 LUGLIO

Drago Vaia, La leggenda

Si parte con una passeggiata animata da letture del libro “Vaia. Storia di un Drago” (sarà possibile seguire la lettura con cuffie wireless silent) e intermezzi musicali di Nik Valente e Fabio Cardullo che ci accompagneranno alla maestosa opera che veglia dall’alto Lavarone.

Il pomeriggio sarà ricco di momenti di animazione, divertimento, musica e spettacoli per inaugurare ufficialmente il grande Drago Vaia – il drago in legno più grande d’Europa, alto 6 metri e lungo 7, realizzato dall’artista del legno Marco Martalar con quanto recuperato dagli alberi spazzati via dalla tempesta Vaia nell’autunno 2018 di cui si notano ancora le ferite lasciate nei nostri boschi.

A seguito della passeggiata, alle ore 19:00 avverrà l’inaugurazione dell’opere Drago Vaia e ci sarà la presentazione del libro “Vaia. Storia di un Drago”, saranno presenti lo scultore Marco Martalar e la scrittrice Chiara Zuin. Seguirà Rinfresco del Drago con prodotti tipici locali il tutto accompagnato dal sottofondo musicale offerto da Nik Valente ed il Duo VA-IA.

A conclusione della serata si potrà assistere al concerto-spettacolo del gruppo Berserker – Medieval Music.

INFO E ISCRIZIONI APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

DOMENICA 24 LUGLIO – SABATO 6 AGOSTO

RITIRO A.S. CITTADELLA – LAVARONE

Sarà sempre Lavarone ad accogliere la squadra granata anche nel ritiro estivo 2022.

Il paese trentino ospiterà l’A.S. Cittadella dal 24 luglio al 6 agosto 2022, poi il rientro a Cittadella per le prime gare ufficiali della nuova stagione.

Amichevoli pomeridiane – Lavarone:

•24 luglio: Cittadella – Pol. Alpe Cimbra

•27 luglio: Cittadella – Bozner FC

•30 luglio: Cittadella – A.C.Trento

•31 luglio: Cittadella – Luparense FC

•03 agosto: Cittadella – Virtus Vecomp

Maggiori informazioni: presso gli uffici APT o al 0464 724100

PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì, 22 luglio 2022

Ore: dalle 8:00 alle 13:00

Mercatini del riuso Flohmarkt Folgaria | Piazza Marconi

Dove si possono trovare oggetti pronti a nuova vita! Luogo: Piazza Marconi, Folgaria

A cura dell’Associazione Trentina Mercatino delle Pulci

Ore: 8:30 Canyoning Adventure Lavarone | Fiume Astico

Il canyoning è uno sport outdoor che prevede la discesa di forre percorse da piccole cascate o torrenti, un’attività che accomuna l’arrampicata sportiva e gli sport acquatici più estremi, da vivere tutto d’un fiato. Luogo: Fiume Astico Costo: 75,00€ Iscrizione

obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: SUNNY CLIMB +39 3715305729

Ore: 8:45 Drago E-Bike Tour Lavarone | da Folgaria a Lavarone

Scie di Passione propone un tour che partendo da Folgaria ci porta fino all’ormai famoso Drago Vaia passando per gli avvincenti sentieri dell’Oltresommo fino a Lavarone, e ritorno. Luogo: Folgaria Costo: a partire da 60,00€ Iscrizione obbligatoria ISCRIVITI

QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

ore 9 Escursione in E-Bike Folgaria | Folgaria

Esplora l’Alpe Cimbra con l’E-Bike in lungo e in largo, tra pascoli, boschi e cime, tra ruderi della prima guerra mondiale e

freschi torrenti caratterizzati da mille salti d’acqua che corrono e creano percorsi splendidi. Luogo: Tutta l’Alpe Cimbra Ore: su richiesta

Costo: 50,00€ ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: SILVANO MORATELLI +39 3404028297

ore 9 Festival del Gioco 2022 Folgaria | Alpe Cimbra

Quattro giorni dedicati alla famiglia con un programma ricco di appuntamenti per grandi e piccini. I protagonisti della fiaba dell’Alpe Cimbra Perti e Fliflick vi accompagneranno a Folgaria, Lavarone, Lusérn e Alt. della Vigolana facendovi scoprire le bellezze, le tradizioni e la cultura

diquestemontagne.

ore 9 Handbike Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Handbike!

Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio Handbike ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

ore 9 Tandem Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Tandem! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio Tandem ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

ore 9 Trekking – Joelette Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Joelette! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio con Joelette ISCRIVITI

QUI (www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

ore 9: Trekking Monster Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Klick Monster! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio Klick Monster ISCRIVITI

QUI (www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

ore 9.30 Bagno di Foresta Folgaria | Maso Mittereck

Il Shinrin Yoku o bagno nella foresta è un attività di connessione profonda con la Natura. Adatto per adulti e ragazzi a partire dai 14 anni. Luogo: Maso Mittereck, Folgaria Ore: 9:30 Costo: Biglietto 5,00€, Gratuito con Alpe Cimbra Guest Card Iscrizione obbligatoria ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it -> espereinze) entro due giorni prima. Info APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 9.30 Trekking “La Magia dell’acqua” – Scie di Passione Folgaria | Chiesa di Carbonare

Scie di Passione propone una passeggiata guidata lungo il “Sentiero dell’Acqua”, nella prima parte del torrente Astico fino al mulino Cueli, alla scoperta dei segreti dell’acqua! Luogo: Carbonare Ore: 9:30 Costo: Biglietto adulto e bambini dagli 8 anni 20,00€ – Gratuito bambini sotto gli 8 anni Iscrizione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

ore 10 Battesimo della sella Folgaria | Carpeneda

Giornate indimenticabili da vivere a Cavallo, grazie al centro ippico “Amazzoni dell’Apocalisse” e alle loro attività a contatto con i cavalli! Luogo: Centro Ippico “Amazzoni dell’Apocalisse” Ore: 10:00 Costo: 25,00 € ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: uffici APT 0464724100 o AMAZZONI DELL’APOCALISSE +39 3405702871

ore 10: Creiamo l’orto Folgaria | Giardino Botanico – Passo Coe

L’amore per la Natura e il rispetto dell’ambiente sono valori che ti permetteranno di creare un piccolo orto sull’Alpe Cimbra Luogo: Giardino Botanico, Passo Coe Costo: € 4,00 intero/ € 2,00 se in possesso dell’Alpe Cimbra Card (escluso ingresso al giardino) ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it > esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 10: Il Giardino Botanico Alpino Folgaria | Passo Coe

Sull’Alpe Cimbra, alle pendici del Monte Maggio, scopri l’oasi in cui regna la Natura incontaminata! Ore: dalle 10:00 Luogo: Giardino Botanico Alpino, Passo Coe Costo: 6,00 € . ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 10: Lezioni di equitazione al maneggio Folgaria | Carpeneda

Ami i cavalli e sei affascinato dal modo dell’equitazione? Scopri di più sulle lezioni di equitazione al maneggio “Amazzoni dell’Apocalisse”. Info: info@alpecimbra.it o AMAZZONI

DELL’APOCALISSE +39 3405702871

ore 10: Trekking a cavallo Folgaria | Carpeneda

Il Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse propone passeggiate a cavallo alla scoperta dell’Alpe Cimbra. Luogo: Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse

ore 10: Trekking con le caprette Folgaria | San Sebastiano

Tante caprette tutte diverse, ti aspettano per vivere un’esperienza davvero indimenticabile! Luogo: Maso Guez, San Sebastiano Ore: 10.00 Costo: 11,00€ ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 10: Walking Orienteering con Scie di Passione

Folgaria | Costa

Una nuova avventura da vivere sull’Alpe Cimbra! Cimentati in questa camminata sportiva munito di mappa e bussola, come un vero esploratore raggiungi gli obiettivi che saranno presenti sulla mappa. Luogo: parcheggio Pizzeria Caneva, Costa Ore: 10:00 Costo: 7,00 € – biglietto gratuito se in possesso dell’Alpe Cimbra Guest Card ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it –> Esperienze) Info: uffici APT 0464724100 oppure info@alpecimbra.it

ore 10:30 e 14:30: Science snacks con il MUSE Folgaria | Giardino Botanico, Passo coe

Un po’ inventori, un po’ scienziati si farà una buona merenda a base di esperimenti scientifici con il MUSE di Trento. Luogo: Giardino Botanico Alpino di Passo Coe Ore: alle 10:30 e alle 14:30 Costo: 7,00€ (Il biglietto per l’ingresso al Giardino Botanico non è incluso nel prezzo) ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail

a info@alpecimbra.it

ore 11: Laboratorio della Natura Folgaria | Giardino Botanico, Passo Coe

Laboratorio artistico dove i bambini potranno esprimere tutta la loro creatività. Luogo: Giardino Botanico Alpino di Passo Coe Ore: 11:00 Costo: 3,00€ (Il biglietto per l’ingresso al Giardino Botanico non è incluso nel prezzo) ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 13: Trekking e merenda al Becco di Filadonna Centa San Nicolò | Parcheggio Al Sindech

Una splendida escursione panoramica consigliata per escursionisti medio-esperti e abituati a svolgere l’attività, si giunge al Becco di Filadonna per poi scendere al Rifugio Casarota e godere di una meritata merenda. Luogo: Parcheggio Sindech, Altopiano della Vigolana Ore: 13:00 Costo: Biglietto 30,00€ Prenotazione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Apt Alpe Cimbra 0464724100 info@alpecimbra.it

ore 14: Arnia didattica Bosentino | Località Fratte

Viaggio guidato all’interno dell’alveare per comprenderne il fascino misterioso del mondo delle api. Nell’esperienza sono inclusi i seguenti servizi: visita guidata e degustazione di miele. Durata di circa 1 ora. Ritrovo alle ore 14.00 in località Fratte di Bosentino, presso apiario visibile dal parcheggio. Costo: €3,00 per bambini fino ai 14 anni, €5,00 per gli adulti. Prenotazione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it ->esperienze) Maggiori Informazioni: AZIENDA AGRICOLA ELENA BELLI +39 3316001049.

ore 14.30: Scacchi … che passione! Lavarone | Hotel Al Lago

Corso base di scacchi, tenuto da un’istruttore della Federazione Scacchistica Italiana e organizzato dalla Scuola Scacchi Cormano, che ti permetterà di acquisire le capacità necessarie per poter partecipare anche al Torneo “Scacchi in riva al lago”. Luogo: Hotel Al Lago, Lavarone Ore: dalle 14.30 alle 16.30 Costo: quota iscrizione di 50,00 € Info e iscrizioni: sul sito www.scacchicomano.it e al numero +39 3333205965

ore 15: Centro Sportivo SERRADA BEACH Folgaria | Centro Sportivo – Serrada Torneo di Tennis”Serrada Slam” Luogo: Centro Sportivo Serrada Beach Ore: 15:00 Info e Iscrizioni: al numero +39 3462331409

Laboratorio creativo in fattoria Lav arone | Azienda Agricola Soto al Croz

ore 15 Laboratorio creativo e visita guidata della fattoria, per conoscere tutti gli animali e la loro storia. Luogo: Azienda Agricola Soto al Croz fraz. Magrè Ore: 15:00 Costo: Biglietto bambino 7,00€ Biglietto adulto accompagnatore 5,00€ Prenotazione obbligatoria ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Azienda Agricola “Soto al Croz” +39 3395613802 o via mail a info@sotoalcroz.it

ore 15: Le Mostre di Maso Spilzi Folgaria | Maso Spilzi

15:00 Mostra sullo sci storico, una sezione permanente dove sono esposti gli oggetti che ricordano il nostro passato e la storia dello sci. Luogo: Maso Spilzi Orari: da martedì a venerdì 15.00-18.00 sabato e domenica 10.00-12.00/15.00-18.00 Costo: Ingresso gratuito Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 15.30: Caccia alla natura Folgaria | Passo Coe

Tutti i piccoli esploratori sono invitati a partecipare alla caccia più divertente dell’estate, per scovare il segretissimo tesoro tra la flora e fauna del Giardino Botanico Alpino! Ore: 15.30 Luogo: Giardino Botanico, Passo Coe Costo: biglietto bambino 3-14 anni 4,00 € / biglietto 2€ se in possesso dell’Alpe Cimbra Guest Card ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it ->esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail

ore 15.30: Corso Roller Folgaria | Parco Comunale di Folgaria

I pomeriggi esitivi sull’Alpe Cimbra regalano momenti di divertimento anche per chi ama andare sui Roller! Dove: Folgaria Costo: €20 Ore: 15:30 ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it –> Esperienze) Maggiori informazioni: Contattare il fornitore de servizio per verificare la disponibilità

dell’esperienza, SCIE DI PASSIONE +39 3460033926 o info@sciedipassione. com

ore 15.30: Giochiamo insieme al Parco Palù Lav arone | Parco Palù

I pomeriggi estivi sull’Alpe Cimbra saranno indimenticabili! Al Parco Palù il divertimento è assicurato tra le tante attività che ti aspettano! Luogo: Parco Palù, Lavarone Ore: dalle 15:30 alle 18:00 Iscrizioni: info@alpecimbra.it Maggiori Informazioni: uffici APT al numero 0464724100

ore 16: Centro Sportivo SERRADA BEACH Folgaria | Centro Sportivo – Serrada

Torneo di ping-pong per ragazzi tra i 6 e i 16 anni Luogo: Centro Sportivo Serrada Beach Ore: 16:00 Info e Iscrizioni: contattando il numero +39 3317771695

Laboratorio corale Lavarone 2022 Lavarone | Centro Congressi

ore 16: Laboratorio tenuto dal Maestro Stefano Parmeggiani, un approfondimento della conoscenza del proprio organo vocale, delle principali tecniche di respirazione e studio di alcuni brani. Luogo: Centro Congressi, Lavarone Ore: 16.00 Costo: 25,00€ Info e Iscrizioni: Stefano

Parmeggiani 3333065566 o Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it entro il 19/7

ore 16: Visite guidate al Mulino Rella- Hofbach Folgaria | Loc. Molini – Mezzomonte di Folgaria

16:00 Visite guidate gratuite al mulino Rella – Hofbach. Una piccola perla nascosta nella valle del Rosspach. Dove: Loc. Molini – Mezzomonte di Folgaria Ore: 16.00 Costo: gratuito con iscrizione obbligatoria entro le ore 12:00 preso la Biblioteca comunale di Folgaria Maggiori informazioni e prenotazioni: presso la Biblioteca comunale di Folgaria al Tel. 0464 721673 e-mail folgaria@biblio.tn.it

ore 17: I pomeriggi del Consorzio Voglia di Folgaria Folgaria | Piazza Marconi

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio a partire dalle 17:00 in Piazza Marconi a Folgaria vi aspettano i nostri animatori per trascorrere il pomeriggio insieme, con tanto divertimento, musica, balli di gruppo e baby dance ma non solo, anche quiz musicali e di cultura generale, tante attività per passare una serata in allegria. Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail

a info@alpecimbra.it

ore 21: Grande spettacolo settimanale Lavarone | Fraz. Cappella

Ogni settimana una serata in compagnia degli animatori di Lavarone, spettacolo e risate assicurate per grandi e piccini! Luogo: Piazza fraz. Cappella Ore: 21.00 Ingresso libero Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 21: Jazz e Dintorni Bosentino | Maso Flonkeri

Le Pro Loco della Vigolana propongono un ricco programma dedicato alla musica jazz per l’estate 2022. Luogo: Maso Flonkeri, Bosentino Ore: 21:00 Costo: ingresso libero Info: Pro Loco di Bosentino prolocobosentino@gmail.com

ore 21: La radice è la foglia, Tuina il massaggio nella medicina tradizionale cinese

Lavarone | Sala Biblioteca

Conferenza con Piero Carotta, operatore Tuina e docente in formazione presso la scuola di massaggio tradizionale cinese Ming Men. Luogo: Sala Biblioteca, Lavarone Ore: 21:00 Info: Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it

ore 21: Spettacolo Family Emotions Folgaria | Piazza Marconi

Ogni venerdì vi aspetta lo spettacolo per bambini offerto dall’animazione di Folgaria. Ore: 21:00 Luogo: Piazza Marconi Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

Sabato, 23. luglio 2022

ore 8.45 Agility Trentino Lavarone | Malga Millegrobbe

Immerse nella natura rurale che circonda Millegrobbe, tornano le sfide di Agility. Luogo: Malga Millegrobbe Info e Iscrizioni: sul sito www.sport.enci.it oppure inviando una mail a iscrizioni@agilitydogreggiana +39 39362652730

ore 8.45: E-Bike Tour con Tuffo al Lago Lavarone | Lago di Lavarone

Scie di Passione propone un tour in e-bike che solcando prati e pascoli e scendendo per il noto Sentiero dell’acqua permetterà

di raggiungere il bellissimo lago di Lavarone, perla azzurra e verde del Trentino. Luogo: Folgaria Ore: 8:45 Costo: a partire da

60,00€ Iscrizione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

ore 9: Festival del Gioco 2022 Folgaria | Alpe Cimbra

Quattro giorni dedicati alla famiglia con un programma ricco di appuntamenti per grandi e piccini. I protagonisti della fiaba dell’Alpe Cimbra Perti e Fliflick vi accompagneranno a Folgaria, Lavarone, Lusérn e Alt. della Vigolana facendovi scoprire le bellezze, le tradizioni e la cultura

diquestemontagne.

ore 9: Scuola di Trekking Folgaria | Folgaria

Scie di Passione propone un’uscita per il sabato verso il Rifugio Stella D’Italia, una bella camminata condividendo insieme ai nostri esperti utili consigli per vivere le escursioni in montagna in maniera consapevole e sicura. Luogo: Parcheggio Pizzeria Cheizel – Costa Ore: 9:00 Costo: Biglietto adulto e bambini dagli 8 anni 20,00€ – Gratuito bambini sotto gli 8 anni Iscrizione obbligatoria ISCRIVITI

QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

ore 10: Battesimo della sella Folgaria | Carpeneda

Giornate indimenticabili da vivere a Cavallo, grazie al centro ippico “Amazzoni dell’Apocalisse” e alle loro attività a contatto con i cavalli! Luogo: Centro Ippico “Amazzoni dell’Apocalisse” Ore: 10:00 Costo: 25,00 € ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: uffici APT 0464724100 o AMAZZONI DELL’APOCALISSE +39 3405702871

ore 10: Creare una piccola caciotta Lav arone | Azienda Agricola Soto al Croz

Laboratorio del latte per bambini a cura dell’Azienda Agricola “Soto al Croz” di Lavarone e visita guidata della fattoria, per conoscere tutti gli animali e la loro storia. Luogo: Azienda Agricola Soto al Croz fraz. Magrè Ore: 10:00 Costo: Biglietto bambino 7,00€ Biglietto adulto accompagnatore 5,00€ Prenotazione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Azienda Agricola “Soto al Croz” +39 3395613802 o via mail a info@sotoalcroz.it

ore 10: Creiamo l’orto Folgaria | Giardino Botanico – Passo Coe

L’amore per la Natura e il rispetto dell’ambiente sono valori che ti permetteranno di creare un piccolo orto sull’Alpe Cimbra Luogo: Giardino Botanico, Passo Coe Costo: € 4,00 intero/ € 2,00 se in possesso dell’Alpe Cimbra Card (escluso ingresso al giardino) ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it > esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 10: Il Giardino Botanico Alpino Folgaria | Passo Coe

Sull’Alpe Cimbra, alle pendici del Monte Maggio, scopri l’oasi in cui regna la Natura incontaminata! Ore: dalle 10:00 Luogo: Giardino Botanico Alpino, Passo Coe Costo: 6,00 € . ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info presso gli uffici APT 0464 724100 oppure

inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 10: La radice è la foglia, un assaggio di massaggio cinese Lav arone | Scuola Primazia, fraz Gionghi

Laboratorio pratico con Piero Carotta, operatore Tuina e docente in formazione presso la scuola di massaggio tradizionale cinese Ming Men. Luogo: Scuola primaria, fraz Gionghi, Lavarone Ore: 10:00 Costo: Gratuito Iscrizione obbligatoria entro il giorno precedente Info:

Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it

ore 10: Le Mostre di Maso Spilzi Folgaria | Maso Spilzi

Mostra sullo sci storico, una sezione permanente dove sono esposti gli oggetti che ricordano il nostro passato e la storia dello sci. Luogo: Maso Spilzi Orari: da martedì a venerdì 15.00-18.00 sabato e domenica 10.00-12.00/15.00-18.00 Costo: Ingresso gratuito Info: presso gli uffici

APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 10: Lezioni di equitazione al maneggio Folgaria | Carpeneda

Ami i cavalli e sei affascinato dal modo dell'equitazione? Scopri di più sulle lezioni di equitazione al maneggio "Amazzoni dell'Apocalisse". Ore:10:00 Luogo:centro ippico "Amazzoni dell'Apocalisse" Costo:da 20,00€ ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it->Esperienze) Info: info@alpecimbra.it o AMAZZONI DELL'APOCALISSE +39 3405702871

ore 10: Scacchi in riva al Lago Lav arone | Hotel Al Lago

In riva al Lago di Lavarone si svolge la 9° edizione del Torneo di Scacchi organizzato dalla Scuola Scacchi Cormano; il torneo è aperto a tutti gli appassionati, grandi e piccini, ma anche agli allievi del “Corso Scacchi di Lavarone”. Luogo: Hotel Al Lago, Lavarone Ore: dalle 10:00 Costo: 15,00 € Iscrizioni: sul sito www.scacchicormano.it o info@alpecimbra.it Maggiori informazioni: Contattare l’organizzazione al numero +39 3333205965 o gli uffici APT al numero 0464724100

ore 10: Trekking a cavallo Folgaria | Carpeneda

Il Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse propone passeggiate a cavallo alla scoperta dell’Alpe Cimbra. Luogo: Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse,

ore 10: Trekking con le caprette Folgaria | San Sebastiano

Tante caprette tutte diverse, ti aspettano per vivere un’esperienza davvero indimenticabile! Luogo: Maso Guez, San Sebastiano Ore: 10.00 Costo: 11,00€ ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 15: 1° Trofeo Città di Lavarone Lav arone | Palazzetto dello sport fra. Gionghi Competizione open di danza sportiva per professionisti e amatori. Organizzata da GDS Vittoria Danze. Luogo: Palazzetto dello sport, fraz. Gionghi Ore: da definire Info: 3283642785 Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it

ore 15: Centro Sportivo SERRADA BEACH Folgaria | Centro Sportiv o – Serrada Torneo di bocce over 16 Luogo: Centro Sportivo Serrada Beach Ore: 15:00 Info e Iscrizioni: contattando il numero +39 3317771695

ore 15: Centro Sportivo SERRADA BEACH Folgaria | Centro Sportiv o – Serrada Torneo di Tennis”Serrada Slam” Luogo: Centro Sportivo Serrada Beach Ore: 15:00 Info e Iscrizioni: al numero +39 3462331409

ore 16: Laboratorio corale Lavarone 2022 Lav arone | Centro Congressi

Laboratorio tenuto dal Maestro Stefano Parmeggiani, un approfondimento della conoscenza del proprio organo vocale, delle principali tecniche di respirazione e studio di alcuni brani. Luogo: Centro Congressi, Lavarone Ore: 16.00 Costo: 25,00€ Info e Iscrizioni: Stefano

Parmeggiani 3333065566 o Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it entro il 19/7

ore 17: Golf, che passione! Folgaria | Loc. Costa – Maso Spilzi

Grande appassionato di questa disciplina sportiva? Sei alle prime armi e vorresti provare a cimentarti nel golf? Allora quest’estate aprofitta delle lezioni con i maestri esperti del Golf Club di Folgaria e vieni a giocare a golf sull’Alpe Cimbra! Luogo: loc. Costa – Maso Spilzi

Ore: 17:00 Costo: 15,00 € Iscrizioni: segreteria@golfclubfolgaria.it o il numero +39 0464720480 Info: segreteria@golfclubfolgaria.it oppure info@alpecimbra.it

ore 18:Io non sono nessuno Vigolo Vattaro | Palazo Malfatti

Per la Rassegna di teatro contemporaneo a Palazzo Malfatti, spazio ‘500 presenta lo spettacolo di Emilia Verginelli. Luogo: Palazzo Malfatti, Vigolo Vattaro Ore: 18:00 Info: Spazio ‘500 per le Arti tel. 333 2753033 mail spaziocinquecento@gmail.com

ore 21: Centro Sportivo SERRADA BEACH Folgaria | Centro Sportiv o – Serrada Musica sotto le stelle. Luogo: Centro Sportivo Serrada Beach Ore: 21:00 Info: al numero +39 3317771695

ore 21: Concerto finale laboratorio corale Lavarone 2022 Lav arone | Centro Congressi

Concerto finale del Laboratorio tenuto dal Maestro Stefano Parmeggiani. Luogo: Centro Congressi, Lavarone Ore: 21:00 Costo: Ingresso libero Info: Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it entro il 19/7

ore 21: La Vecchia Serrada Folgaria | Teatro, Serrada

Proiezione di pellicole storiche di Alessandro Lenner su Serrada, a cura di Armando Valle. Luogo: Teatro di Serrada Ore: 21:00 Ingresso libero Info: Pro Loco Sporting Club Serrada 347 9214337

ore 21: Spettacolo del Circo Festival del Gioco 2022 Folgaria | Piazza Marconi

21:00 Venite, signore e signori, bambine e bambini, accomodatevi e ammirate lo spettacolo che lascerà tutti a bocca aperta con artisti dalle doti incredibili. Il Circo arriva a Folgaria! Dove: Piazza Marconi, Folgaria Ore: 21:00 Maggiori Informazioni: presso gli uffici APT al numero 0464

724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

Domenica, 24. luglio 2022

ore 9: Agility Trentino

Lavarone | Malga Millegrobbe

Immerse nella natura rurale che circonda Millegrobbe, tornano le sfide di Agility. Luogo: Malga Millegrobbe Info e Iscrizioni: sul sito www.sport.enci.it oppure inviando una mail a iscrizioni@agilitydogreggiana +39 39362652730

ore 9: Festival del Gioco 2022 Folgaria | Alpe Cimbra

Quattro giorni dedicati alla famiglia con un programma ricco di appuntamenti per grandi e piccini. I protagonisti della fiaba dell'Alpe Cimbra Perti e Fliflick vi accompagneranno a Folgaria, Lavarone, Lusérn e Alt. della Vigolana facendovi scoprire le bellezze, le tradizioni e la cultura di queste montagne.

ore 9: Ritiro A.S. Cittadella Lavarone | Campo Sportivo Moar

Dal 24 luglio all’6 agosto 2022 il paese di Lavarone sull’Alpe Cimbra ospita la squadra di calcio del Cittadella per il suo ritiro estivo! Info: AptAlpeCimbra0464724100 -info@alpecimbra.it

ore 10: Battesimo della sella Folgaria | Carpeneda

Giornate indimenticabili da vivere a Cavallo, grazie al centro ippico “Amazzoni dell’Apocalisse” e alle loro attività a contatto con i cavalli! Luogo: Centro Ippico “Amazzoni dell’Apocalisse” Ore: 10:00 Costo: 25,00 € ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: uffici APT

0464724100 o AMAZZONI DELL’APOCALISSE +39 3405702871

ore 10: Creiamo l’orto Folgaria | Giardino Botanico – Passo Coe

L’amore per la Natura e il rispetto dell’ambiente sono valori che ti permetteranno di creare un piccolo orto sull’Alpe Cimbra Luogo: Giardino Botanico, Passo Coe Costo: € 4,00 intero/ € 2,00 se in possesso dell’Alpe Cimbra Card (escluso ingresso al giardino) ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it > esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 10: Curiosando in fattoria Lav arone | Azienda Agricola Soto al Croz

Visita guidata della fattoria a cura dell’Azienda Agricola “Soto al Croz” di Lavarone. Luogo: Azienda Agricola Soto al Croz fraz. Magrè Ore: 10:00 Costo: Biglietto 5,00€ Prenotazione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Azienda Agricola “Soto al Croz”

+39 3395613802 o via mail a info@sotoalcroz.it

ore 10: Il Giardino Botanico Alpino Folgaria | Passo Coe

Sull’Alpe Cimbra, alle pendici del Monte Maggio, scopri l’oasi in cui regna la Natura incontaminata! Ore: dalle 10:00 Luogo: Giardino Botanico Alpino, Passo Coe Costo: 6,00 € . ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 10: Le mostre di Maso Spilzi Folgaria | Maso Spilzi

Mostra d’arte del pittore sudtirolese Gotthard Bonell dal titolo “Tra luce e penombra”. Luogo: Fienile di Maso Spilzi Orario: da martedì a venerdì 15.00-18.00 sabato e domenica 10.00-12.00/15.00-18.00 Costo: Ingresso libero Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 10: Le Mostre di Maso Spilzi Folgaria | Maso Spilzi

Mostra sullo sci storico, una sezione permanente dove sono esposti gli oggetti che ricordano il nostro passato e la storia dello sci. Luogo: Maso Spilzi Orari: da martedì a venerdì 15.00-18.00 sabato e domenica 10.00-12.00/15.00-18.00 Costo: Ingresso gratuito Info: presso gli uffici

APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 10: Lezioni di equitazione al maneggio Folgaria | Carpeneda

Ami i cavalli e sei affascinato dal modo dell’equitazione? Scopri di più sulle lezioni di equitazione al maneggio “Amazzoni dell’Apocalisse”.

ore 10: Percorso etnografico di Maso Spilzi Folgaria | Maso Spilzi

Una mostra che raccoglie ambienti, suggestioni e antichi mestieri dell’altopiano di Folgaria e dell’Alpe Cimbra. Luogo: Maso Spilzi Orario: da martedì a venerdì 15.00-18.00 sabato e domenica 10.00-12.00/15.00-18.00 Costo: Ingresso libero Info: presso gli uffici APT 0464 724100

oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 10: Trekking a cavallo Folgaria | Carpeneda

Il Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse propone passeggiate a cavallo alla scoperta dell’Alpe Cimbra. Luogo: Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse,Carpeneda Amazzoni dell’Apocalisse +39 3405702871

ore 10: Trekking con le caprette Folgaria | San Sebastiano

Tante caprette tutte diverse, ti aspettano per vivere un’esperienza davvero indimenticabile! Luogo: Maso Guez, San Sebastiano Ore: 10.00 Costo: 11,00€ ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 12: Festa Campestre di S. Cristina Folgaria | Centro Sportiv o – Serrada

Tradizionale festa campestre con pranzo a cura degli Alpini di Serrada a base di prodotti tipici. Luogo: Centro Sportivo Serrada Ore: 12:00

ore 15:00 1° Trofeo Città di Lavarone Lav arone | Palazzetto dello sport fra. Gionghi Competizione open di danza sportiva per professionisti e amatori. Organizzata da GDS Vittoria Danze. Luogo: Palazzetto dello sport, fraz.

Gionghi Ore: da definire Info: 3283642785 Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it

ore 15:00 Centro Sportivo SERRADA BEACH Folgaria | Centro Sportiv o – Serrada Torneo di Tennis”Serrada Slam” Luogo: Centro Sportivo Serrada Beach Ore: 15:00 Info e Iscrizioni: al numero +39 3462331409

ore 17:00 Drago Vaia, La leggenda Lavarone | Drago Vaia, Magrè

Un pomeriggio ricco di momenti di animazione, divertimento, musica e spettacoli per inaugurare ufficialmente il grande Drago Vaia. Luogo: fraz. Bertoldi Lavarone Ore: 17:00 Costo: Biglietto adulto-ragazzo 10,00€ Biglietto bambino fino ai 14 anni Gratuito Iscrizione Obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ore 21:00 Coro Martinella Folgaria | Piazza Dama, Serrada

Il Coro Martinella è lieto di invitarvi ad una piacevole serata a Serrada, in occasione della Festa di S. Cristina. Luogo: Piazza Dama, Serrada Ore: 21:00 Info: presso gli uffici APT al numero 0464724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it